Co dalej z "Pionierem"?

W niedzielę, 26 lutego, policjanci szczecińskiej drogówki zatrzymali kierowcę audi, który przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. Jadąc Trasą Zamkową, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, 23-latek pędził z prędkością 118 km/h. Szybko tego pożałował.

Młody kierowca, nie dość, że otrzymał do zapłaty wysoki mandat w kwocie 2 tysięcy złotych, to stracił na trzy miesiące prawo jazdy. Strata jest tym bardziej dotkliwa, gdyż żeby je zdobyć, podchodził do egzaminu aż 17 razy! Spotkanie z policjantami z pewnością na długo pozostanie mu w pamięci i po powrocie za kierownicę będzie bardziej uważał na znaki drogowe i przestrzegał przepisów.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość szczególnie w terenie zabudowanym wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych więc rażące naruszenia są wyjątkowo surowo karane.

i Autor: KMP Szczecin Zdał egzamin na "prawko" za 17. razem. Szybko się z nim pożegnał

Sonda Czy powinny być surowsze kary dla piratów drogowych? Tak Nie Nie mam zdania