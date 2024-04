Zatrzymali samochód do kontroli. Nielegalny alkohol lał się litrami!

- W trakcie przeszukania samochodu znaleźliśmy 183 l alkoholu bez znaków akcyzy - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Było to 36 pojemników o pojemności 5 litrów i 6 butelek o pojemności pół litra.

Alkohol został zabezpieczony do dalszego postępowania.

- Zatrzymaliśmy też telefony komórkowe mężczyzn - dodaje rzeczniczka IAS. - Trzech mężczyzn, mieszkańców powiatu łobeskiego którzy działali wspólnie i w porozumieniu usłyszało zarzuty posiadania i przewożenia wyrobów spirytusowych bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym grozi im za to nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Sprawą nielegalnego alkoholu zajmie się komórka dochodzeniowo śledcza Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Nielegalny alkohol jest niebezpieczny dla zdrowia i życia!

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.

