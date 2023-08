Zamknięte plaże nad Bałtykiem. Decyzja PIS ostateczna!

Co słychać na budowie?

Przyszedł na egzamin na prawo jazdy, ale go nie ukończył. Interweniowała policja

W Polsce jest tanie jak barszcz, w Niemczech jednym z droższych na półce. Niewiarygodne, ile kosztuje to piwo za granicą

Zamknięte plaże nad Bałtykiem. Powodem stan sanitarny wody

Osoby spędzające urlop nad Bałtykiem powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty służb sanitarnych dotyczące jakości wody. W czwartek, 10 sierpnia jak grom z jasnego nieba spadła na plażowiczów informacja o zamknięciu przez Państwową Inspekcję Sanitarną dziewięciu kąpielisk w województwie zachodniopomorskim. W każdym z tych przypadków powodem wprowadzenia zakazu kąpieli są parametry mikrobiologiczne przekraczające dopuszczalne normy. Chodzi o groźne dla ludzi bakterie Escherichia coli. Nadmierna ich obecność w organizmie człowieka może prowadzić do bólu brzucha, nudności, wymiotów i biegunki. Objawy zatrucia trwają nawet przez siedem dni. Dla urlopowiczów spędzających wakacje nad Bałtykiem choroba spowodowana bakteriami oznaczałaby zmarnowanie sobie wczasów, stąd do komunikatów służb sanitarnych należy podchodzić poważnie i bezwzględnie się do nich stosować!

Dopuszczalna norma dla bakterie Escherichia coli wynosi 1000 jtk(NPL)/100 ml, tymczasem na kąpielisku Dąbki Zachód I stwierdzono ponad pięciokrotne przekroczenie tej wartości. Bardzo wysokie stężenie bakterii odnotowano również na kąpielisku Dąbki Wschód.

Gdzie nie wolno się kąpać? Lista zamkniętych kąpielisk:

Dąbki Zachód - kąpielisko I

Dąbki Zachód - kąpielisko II

Dąbki Wschód - kąpielisko I

Dąbki Wschód - kąpielisko II

Bobolin Wschód

Bobolin Zachód

Wicie wejście Wicie 3W

Wicie wejście Wicie 3Z

Kopań

Sonda Wybierasz wakacje nad morzem czy w górach? Tylko polskie morze! Nad morzem, ale nie Bałtyckim, bo tam leje i wieje Góry to jest to!