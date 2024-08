Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem! Fatalny koniec wakacji w Świnoujściu

QUIZ przed powrotem do szkoły. Jedno pytanie z każdego przedmiotu. Nie bój się, u nas nie ma jedynek!

Sinice znowu atakują polskie morze! Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu zakwitu sinic nie można kąpać się na trzech morskich kąpieliskach Świnoujścia

Urlop nad polskim morzem może zamienić się w istny koszmar przez zamknięte kąpieliska! Kiedy z powodu upałów zakwitają sinice, nie można pod żadnym pozorem wchodzić do wody, a to dla wielu Polaków oznacza zmarnowany urlop. Teraz niestety sinice wróciły. Ich zakwit w wodzie powoduje, że na plaży powiewa czarna flaga, a wejście do morza i ignorowanie zakazów może skończyć się poważnymi dolegliwościami. Gdzie nie wolno się teraz kąpać? Jak poinformował w Serwisie Kąpieliskowym Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu zakwitu sinic nie można kąpać się na trzech morskich kąpieliskach Świnoujścia na wyspie Uznam, a także w Stepnicy i Mirosławcu.

Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Białe flagi wróciły za to na szczecińską plażę nad jeziorem Dąbie - tam można się kąpać. Od wtorku czerwone flagi powiewały na plażach „Uznam” i „Interferie”, teraz są także na plaży „Bałtycka”. Nadal otwarta jest plaża w dzielnicy Przytór. Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/kapieliska/. Warto śledzić komunikaty, bo sytuacja może się zmienić nawet z dnia na dzień. Tymczasem kąpiel w wodzie z sinicami, czyli cyjanobakteriami, naraża nas na przykre dolegliwości układu pokarmowego, wysypki na skórze i zaczerwienienie spojówek.

Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom 🛟 Spędzasz czas nad wodą? Myśl o bezpieczeństwie i rozsądnie oceniaj swoje możliwości. W razie niebezpieczeństwa dzwoń pod numer ➡️ 112 lub 601 100 100 pic.twitter.com/SfE63XsypR— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 25, 2024

