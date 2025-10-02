Zamkną wjazd na Trasę Zamkową. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia

Prace na Trasie Zamkowej w Szczecinie trwają już od kilku miesięcy. Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do utrudnień związanych z inwestycją, jednak już od piątku, 3 października, czekają ich kolejne zmiany. Tym razem zostanie zamknięta jedna z łącznic.

Przebudowa Trasy Zamkowej. Prace trwają od kilku miesięcy

Ekipy budowlane działają równocześnie na jezdni i pod konstrukcją nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej, której remont trwa od kilku miesięcy.

- Najwięcej widać na górze obiektu - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Wykonywane jest zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych. Na kolejnych odcinkach trwają prace związane z natryskiwaniem izolacji czy montażem dylatacji.

Instalowane są również bariery ochronne i słupy oświetleniowe. Odnawiane są powłoki malarskie. Jednocześnie prowadzone są naprawy podpór, przęseł i ścian oporowych – wykonywane jest m.in. uszczelnianie rys i pęknięć.

Zmiany w organizacji ruchu. Zamkną jedną z łącznic

Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do utrudnień związanych z inwestycją, jednak muszą przygotować się na kolejne niedogodności. Wraz z kolejnymi etapami robót nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

- Od dnia 3 października zamknięta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca z ulicy Nabrzeże Wieleckie w kierunku Placu Żołnierza Polskiego - tłumaczy Piotr Zieliński.

Oznacza to, że najlepszą możliwością dojazdu będzie teraz ul. Wyszyńskiego, gdzie można się spodziewać wzmożonego ruchu.

Szczegóły inwestycji na Trasie Zamkowej

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych, czyli estakad, mostów oraz łącznicy, zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie, na nitce wyjazdowej Trasy Zamkowej. Prace obejmują m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Generalnym Wykonawcą jest NIWA Szczecin Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kiedy koniec remontu Trasy Zamkowej?

Mieszkańcy Szczecina muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż remont zakończy się dopiero wiosną 2027 roku. Jednak efekty tej inwestycji mają być widoczne i odczuwalne przez długie lata.

