Zamienił 2 złote na grubą kasę! Mieszkaniec Gryfina może teraz nieźle zaszaleć

Opłaciło się!

Zamienił 2 złote na grubą kasę! Mieszkaniec Gryfina może teraz nieźle zaszaleć

2 złote to prawie żaden wydatek, bo za tę kwotę można obecnie kupić raczej niewiele. Kilka bułek, wafelka lub... kupon w grze Keno. Na to trzecie rozwiązanie zdecydował się mieszkaniec Gryfina, który postanowił zaufać swojemu szczęściu. I to mu się opłaciło! Na jego konto wpłynie naprawdę pokaźna suma, za którą będzie mógł nieźle zaszaleć na zakupach!