Szczecińscy cykliści nie zwalniają tempa! Noworoczny rajd stał się tradycją!

Stało się już tradycją, że szczecińscy rowerzyści witają nowy rok w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli podczas wspólnej przejażdżki. W pierwszy dzień 2026 roku miłośnicy dwóch kółek spotkali się nad jeziorem Głębokie, skąd po złożeniu sobie noworocznych życzeń i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wyruszyli trasą przez Puszczę Wkrzańską nad jezioro Świdwie. Tam odbyło się wspólne ognisko.

"Polacy wybierają coraz częściej aktywne formy witania Nowego Roku!"

- Dwanaście lat temu wybraliśmy się w pięć osób, a poprzednie nasze rajdy noworoczne gromadziły już ponad 100 miłośników turystyki rowerowej. To pokazuje, że Polacy wybierają coraz częściej aktywne formy witania Nowego Roku - mówi Paweł Malinowski, prezes honorowy Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

- Z ogromną satysfakcją obserwujemy, że Noworoczny Rajd Rowerowy nad jezioro Świdwie przyciąga uczestników z całego regionu. To doskonała okazja do integracji środowiska rowerowego, rozmów o przyszłych inicjatywach oraz wspólnego rozpoczęcia roku w aktywny sposób - dodaje Damian Kiszczak, organizator wydarzenia i członek Rady Programowej Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Aktywny Nowy Rok i spotkanie z pasjonatami! Rajd rowerowy okazją do świętowania!

Noworoczny rajd rowerowy był okazją, by nie tylko w aktywny sposób wejść w nowy rok, ale także by spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach i złożyć sobie życzenia noworoczne.

Organizatorem wydarzenia był Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.