Zamiast odsypiać sylwestra, wsiedli na rowery i ruszyli w trasę. Tak szczecińscy rowerzyści powitali 2026 rok

Grzegorz Kluczyński
2026-01-01 14:51

Wielu o tej porze odpoczywa po sylwestrowej zabawie, ale oni wolą ten czas spędzić aktywnie! Kilkudziesięciu szczecińskich rowerzystów wsiadło na rowery i pojechało w kilkudziesięciokilometrową trasę! 1 stycznia, w samo południe, wyruszyli na wspólny noworoczny rajd nad jezioro Świdwie. To już wieloletnia tradycja! Zobacz, jak świętowali!

Szczecińscy cykliści nie zwalniają tempa! Noworoczny rajd stał się tradycją!

Stało się już tradycją, że szczecińscy rowerzyści witają nowy rok w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli podczas wspólnej przejażdżki. W pierwszy dzień 2026 roku miłośnicy dwóch kółek spotkali się nad jeziorem Głębokie, skąd po złożeniu sobie noworocznych życzeń i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wyruszyli trasą przez Puszczę Wkrzańską nad jezioro Świdwie. Tam odbyło się wspólne ognisko.

"Polacy wybierają coraz częściej aktywne formy witania Nowego Roku!"

- Dwanaście lat temu wybraliśmy się w pięć osób, a poprzednie nasze rajdy noworoczne gromadziły już ponad 100 miłośników turystyki rowerowej. To pokazuje, że Polacy wybierają coraz częściej aktywne formy witania Nowego Roku - mówi Paweł Malinowski, prezes honorowy Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

- Z ogromną satysfakcją obserwujemy, że Noworoczny Rajd Rowerowy nad jezioro Świdwie przyciąga uczestników z całego regionu. To doskonała okazja do integracji środowiska rowerowego, rozmów o przyszłych inicjatywach oraz wspólnego rozpoczęcia roku w aktywny sposób - dodaje Damian Kiszczak, organizator wydarzenia i członek Rady Programowej Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Aktywny Nowy Rok i spotkanie z pasjonatami! Rajd rowerowy okazją do świętowania!

Noworoczny rajd rowerowy był okazją, by nie tylko w aktywny sposób wejść w nowy rok, ale także by spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach i złożyć sobie życzenia noworoczne.

Organizatorem wydarzenia był Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Noworoczny rajd rowerowy
28 zdjęć
GŁĘBOKIE SZCZECIN
NOWY ROK
ROWERZYŚCI
RAJD ROWEROWY
SZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUS
GRYFUS SZCZECIN