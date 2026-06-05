Zalewają całą Polskę. Hotele sieci Gołębiewski są niemal w każdym regionie kraju

Hotele Gołębiewski w Polsce. Luksus w każdym regionie

Jeszcze kilkanaście lat temu marka Gołębiewski kojarzyła się głównie z jednym gigantycznym hotelem na Mazurach. Dziś sieć jest obecna w kilku strategicznych częściach Polski, a rozmieszczenie obiektów sprawia, że można ją znaleźć niemal na każdym krańcu kraju. Mazury, Podlasie, Sudety, Beskidy i wybrzeże Bałtyku – Gołębiewski konsekwentnie stawiał swoje hotele tam, gdzie koncentruje się ruch turystyczny.

Choć sieć nie posiada jeszcze obiektów w każdym województwie, jej lokalizacje tworzą charakterystyczną mapę obejmującą północ, północny wschód, wschód, południe i zachodnie wybrzeże. W praktyce brakuje jedynie silniejszej obecności w południowo-wschodniej Polsce, obejmującej m.in. Podkarpacie i Bieszczady.

Od Mazur po Bałtyk. Historia imperium Tadeusza Gołębiewskiego

Historia hotelowego imperium Gołębiewskiego rozpoczęła się w Mikołajkach. To właśnie tam powstał pierwszy i przez lata najbardziej rozpoznawalny obiekt sieci. Położony nad Jeziorem Tałty hotel szybko stał się symbolem rodzinnego wypoczynku w dużym formacie. Z czasem do Mazur dołączyły kolejne lokalizacje, a ich adresy wraz ze zdjęciami obiektów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotele Gołębiewski w Polsce [LISTA]

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Gołębiewski Pobierowo. Najnowszy obiekt nad samym morzem

Przez lata największą luką na mapie Gołębiewskiego było polskie wybrzeże. Sytuację zmieniła inwestycja w Pobierowie. Nadmorski kompleks, określany jako jeden z największych projektów hotelowych w kraju jest w ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych tematów, a to ze względu na jego wielkie otwarcie. Nadmorski gigant otwiera się bowiem 10 czerwca 2026 roku po wielu latach budowy. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Hotel Gołębiewski jest gotowy na pierwszych gości. Wielkie otwarcie wcześniej niż zapowiadano!

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]