Zainwestuj w swoją przyszłość! Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to uczelnia z 27-letnią tradycją, znana wcześniej jako Wyższa Szkoła Humanistyczna. Jej mury opuściło już ponad 21 tysięcy absolwentów, którzy zdobyli wyższe wykształcenie na wielu kierunkach i specjalnościach, takich jak m.in. psychologia, kryminologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz obronność i bezpieczeństwo narodowe.

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie dysponuje nowoczesnym zapleczem, które umożliwia najwyższą jakość kształcenia. To dwa budynki z nowoczesnymi pracowniami i salami wykładowymi. Jeden z budynków uczelni znajduje się w samym centrum Szczecina, przy ul. Monte Cassino.

Uczelnia stawia na praktyczny profil kształcenia, co daje nie tylko lepsze możliwości pogłębiania wiedzy, ale również zdobycia niezbędnego doświadczenia. Akademia Nauk Stosowanych TWP posiada również własne przedszkole i żłobki, co daje możliwość zajęć praktycznych dla studentów pedagogiki.

Studenci Akademii Nauk Stosowanych TWP mogą kształcić się w wielu kierunkach, jednak wartymi szczególnej uwagi są psychologia i kryminologia. W zakresie psychologii, na rynku pracy wciąż panuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów - zarówno do współpracy z młodzieżą jak i dorosłymi. Studia na tym kierunku przygotowują do kompetentnego niesienia pomocy i wspierana osób w potrzebie lub kryzysie. Dzięki łączeniu teorii, praktyki oraz doświadczenia przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, a także ludzkiej psychiki, a co za tym idzie - podejmowania efektywnych działań służących szeroko pojętemu wsparciu. Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa prawo do wykonywania zawodu psychologa.

Studia na kierunku kryminologia przygotowują specjalistów w zakresie skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpracy ze służbami mundurowymi. Wszechstronne przygotowanie z dziedziny kryminologii, prawa, psychologii czy penologii daje szerokie możliwości zawodowe. Służą temu zajęcia praktyczne, wizyty studyjne i kontakt ze służbami. Jednym z wykładowców na tym kierunku jest pierwszy polski profiler, Bogdan Lach.

Więcej informacji na temat oferty Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, kierunków studiów oraz zasad rekrutacji można znaleźć na stronie www.akademiatwp.pl.

