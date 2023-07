Zadał współlokatorowi cios nożem prosto w plecy. 54-latek odpowie za zabójstwo

Marihuana przy torach kolejowych. To nie były samosiejki!

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie zbrodni, do której doszło ponad rok temu w Szczecinie. Kłótnia pomiędzy dwójką współlokatorów nagle nabrała nieoczekiwanego i tragicznego w skutkach obrotu.

- Do przedmiotowego zdarzenia doszło w dniu 10 maja 2022 r. w Szczecinie, w budynku w którym mężczyźni przebywali od około miesiąca - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Tego dnia doszło pomiędzy nimi do kłótni, po której podejrzany chwycił nóż i ugodził nim w plecy, stojącego do niego tyłem pokrzywdzonego powodując zgon mężczyzny. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w następstwie przecięcia aorty.

Policjanci z komisariatu na szczecińskim Pogodnie, podejrzany o ten czyn 54-latek został zatrzymany. Mężczyźnie zarzucono pozbawienie w zamiarze bezpośrednim życia pokrzywdzonego. 54-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i trafił do aresztu. Jak się okazało, w przeszłości był już czterokrotnie karany.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce stanie przed wymiarem sprawiedliwości i odpowie za zabójstwo.

- Aktualnie za zarzucany podejrzanemu czyn na podstawie art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności - informuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka.

