Zabytkowa Willa Wellmera na szczecińskim Pogodnie, w której mieściła się siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej, zostanie wyremontowana. Prace mają potrwać niecałe dwa lata i przywrócić historycznemu budynkowi dawny blask. Willa ma stać się miejscem spotkań dla wszystkich pokoleń lekarzy, siedzibą Domu Lekarza Seniora oraz Ośrodkiem Kształcenia Kadr Medycznych. Inwestycja ma na celu zachowanie historycznego aspektu tego miejsca.

Symbol historii i przyszłości szczecińskich lekarzy

Willa Wellmera, zabytkowy budynek przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Szczecinie, od lat pełnił rolę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej. Teraz nieruchomość ma przejść gruntowny remont, który ma przywrócić jej dawny blask i uczynić ją nowoczesnym centrum dla lekarzy różnych specjalizacji i pokoleń.

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Michał Bulsa, podkreśla, że rewitalizacja willi jest jednym z priorytetów jego kadencji.

- Ta nieruchomość jest perłą w koronie Izby Lekarskiej. Te mury kryją historie wielu wybitnych wydarzeń, a także specjalistów i chcemy je odnowić, aby móc dalej je kultywować. Zależy nam, aby tchnąć nowego ducha w to miejsce. Chcemy, aby tutaj spotykały się wszystkie pokolenia lekarzy, zarówno młodzi, dopiero rozpoczynający swoją karierę, ale także seniorzy. To ma być ich miejsce, które będzie się kojarzyło z czymś godnym, pięknym i przyjemnym – mówi Michał Bulsa.

Nowe funkcje i plany dla Willi Wellmera

Odrestaurowana willa ma pełnić wiele funkcji. Na parterze ma powstać Klub Lekarski, a na piętrze Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych.

- Willa jest przepełniona historią, co udowadniają detale, które mają zostać odrestaurowane. To miejsce z duszą, ponieważ jest nasze. Odbywały się tutaj burzliwe obrady, kiełkowały różne pomysły czy zawiązywały przyjaźnie. To wyjątkowe miejsce – dodaje Halina Ey-Chmielewska, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej.

Andrzej Najda, prezes firmy Najda Consulting, inwestor zastępczy, podkreśla wyzwania związane z renowacją zabytkowego budynku.

- Willa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie część parterowa, gdzie zostało zachowanych dużo detali historycznych i co zdecydowanie wpłynie na efekt końcowy renowacji budynku. Chcemy, aby wykonawcy zmieścili się z zakończeniem prac w półtora roku. Willa jest zabytkiem i wyzwaniem jest zdecydowanie prowadzenie prac zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków – mówi Andrzej Najda.

Michał Bulsa dodaje, że wnętrze parteru zostanie zachowane w stylistyce lat trzydziestych, natomiast piętro będzie nowoczesną salą edukacyjną, wyposażoną w niezbędne udogodnienia multimedialne.

Historia i wspomnienia związane z Willą Wellmera

Willa Wellmera od lat była miejscem spotkań dla lekarzy. Halina Ey-Chmielewska wspomina, że nieruchomość została zakupiona ze składek lekarskich i powinna pozostać we władaniu samorządu lekarskiego.

- Szacowałbym, że trzy pokolenia pisały historię tego miejsca - dodaje lekarz Mieczysław Chruściel. - Jest ono szczególnie ważne dla lekarzy. Odbywały się tutaj różne eventy, zarówno oficjalne, te związane z działalnością Izby Lekarskiej, ale także prywatne jak urodziny i śluby. Mamy tutaj masę pięknych wspomnień. Historia mojej kariery związana jest z tym miejscem, dlatego prywatnie mam do niego wielki sentyment.

Jeszcze w tym roku ma zostać wyłoniony wykonawca przebudowy.

