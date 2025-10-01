Symbol historii i przyszłości szczecińskich lekarzy

Willa Wellmera, zabytkowy budynek przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Szczecinie, od lat pełnił rolę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej. Teraz nieruchomość ma przejść gruntowny remont, który ma przywrócić jej dawny blask i uczynić ją nowoczesnym centrum dla lekarzy różnych specjalizacji i pokoleń.

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Michał Bulsa, podkreśla, że rewitalizacja willi jest jednym z priorytetów jego kadencji.

- Ta nieruchomość jest perłą w koronie Izby Lekarskiej. Te mury kryją historie wielu wybitnych wydarzeń, a także specjalistów i chcemy je odnowić, aby móc dalej je kultywować. Zależy nam, aby tchnąć nowego ducha w to miejsce. Chcemy, aby tutaj spotykały się wszystkie pokolenia lekarzy, zarówno młodzi, dopiero rozpoczynający swoją karierę, ale także seniorzy. To ma być ich miejsce, które będzie się kojarzyło z czymś godnym, pięknym i przyjemnym – mówi Michał Bulsa.

Nowe funkcje i plany dla Willi Wellmera

Odrestaurowana willa ma pełnić wiele funkcji. Na parterze ma powstać Klub Lekarski, a na piętrze Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych.

- Willa jest przepełniona historią, co udowadniają detale, które mają zostać odrestaurowane. To miejsce z duszą, ponieważ jest nasze. Odbywały się tutaj burzliwe obrady, kiełkowały różne pomysły czy zawiązywały przyjaźnie. To wyjątkowe miejsce – dodaje Halina Ey-Chmielewska, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej.

Andrzej Najda, prezes firmy Najda Consulting, inwestor zastępczy, podkreśla wyzwania związane z renowacją zabytkowego budynku.

- Willa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie część parterowa, gdzie zostało zachowanych dużo detali historycznych i co zdecydowanie wpłynie na efekt końcowy renowacji budynku. Chcemy, aby wykonawcy zmieścili się z zakończeniem prac w półtora roku. Willa jest zabytkiem i wyzwaniem jest zdecydowanie prowadzenie prac zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków – mówi Andrzej Najda.

Michał Bulsa dodaje, że wnętrze parteru zostanie zachowane w stylistyce lat trzydziestych, natomiast piętro będzie nowoczesną salą edukacyjną, wyposażoną w niezbędne udogodnienia multimedialne.

Historia i wspomnienia związane z Willą Wellmera

Willa Wellmera od lat była miejscem spotkań dla lekarzy. Halina Ey-Chmielewska wspomina, że nieruchomość została zakupiona ze składek lekarskich i powinna pozostać we władaniu samorządu lekarskiego.

- Szacowałbym, że trzy pokolenia pisały historię tego miejsca - dodaje lekarz Mieczysław Chruściel. - Jest ono szczególnie ważne dla lekarzy. Odbywały się tutaj różne eventy, zarówno oficjalne, te związane z działalnością Izby Lekarskiej, ale także prywatne jak urodziny i śluby. Mamy tutaj masę pięknych wspomnień. Historia mojej kariery związana jest z tym miejscem, dlatego prywatnie mam do niego wielki sentyment.

Jeszcze w tym roku ma zostać wyłoniony wykonawca przebudowy.

