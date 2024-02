Z ich domu pozostały zgliszcza. Tak można pomóc pogorzelcom z Podjuch

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 lutego. Około godz. 3:00 w nocy potężny huk wyrwał mieszkańców ze snu. W budynku mieszkalnym przy ul. Metalowej doszło do eksplozji i pożaru. Dom, w którym doszło do wybuchu, został doszczętnie zniszczony. Spłonęło poddasze, zawaliła się również ściana. Budynek na chwilę obecną nie nadaje się do użytkowania. Mieszkańcy znaleźli schronienie u swoich bliskich. W razie potrzeby miasto zapewniło dla nich miejsca w hotelu.

W pomoc dla ofiar pożaru zaangażowała się lokalna społeczność Podjuch. W poniedziałek, w Szkole Podstawowej nr 12 odbędzie się zbiórka niezbędnych rzeczy - ubrań, środków czystości, żywności z długim terminem ważności. Dary można przynieść w godz. 15:00 - 18:00.

Zniszczony w pożarze dom był podzielony na dwie części zamieszkane przez odrębne rodziny, dlatego na portalu zrzutka.pl prowadzone są dwie zbiórki na rzecz poszkodowanych. Wpłaty można przekazywać tutaj lub tutaj. Liczy się dosłownie każda złotówka.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Dalej