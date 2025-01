Oskarżeni mieli udzielać korzyści majątkowych w zamian za zamieszczanie wpisów w Systemie Informacji Medycznej PI (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). Wpisy dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji do szczepienia i o wykonanej procedurze szczepienia przeciwko COVID-19

– poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prok. Małgorzata Wojciechowicz.

Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dotyczyło ono działalności trzech zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Lublinie, Warszawie i w Zamościu.

- Osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia o szczepieniu wypełniała niezbędne dokumenty, a następnie przekazywała ten dokument, swoje dane oraz ustaloną kwotę od 500 zł do 1000 zł osobie uprawnionej do dokonania wpisu - informuje Małgorzata Wojciechowicz.

Była to osoba zatrudniona w placówce świadczącej usługi medyczne, która miała uprawnienia do wykonywania szczepień i wprowadzenia danych do sytemu lub osoba pośrednicząca w tym procederze. Dane o odbytym szczepieniu trafiały do systemu, mimo że nie zostało ono przeprowadzone.

Od początku trwania śledztwa w tej sprawie prokuratura skierowała do sądu 13 aktów oskarżenia obejmujących 141 osób i zabezpieczyła mienie warte ponad 3,2 mln zł.

- Prokuratura i policja kontynuują czynności procesowe w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania, w którym nadal podejrzanych jest blisko 200 osób – dodaje prok. Wojciechowicz.

Są to osoby wręczające korzyści majątkowe i organizatorzy przestępczego procederu, którym zarzuca się m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat.

