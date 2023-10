Koniec wilczego terroru w Międzyzdrojach. Wilk Kamyk został schwytany i trafił do woliery

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 06.10.2023? To już nie są żarty!

Pojechałem na zakupy do Niemiec i poczułem się jak przestępca. Zatrzymanie pod lasem. "Bitte Personalausweis"

Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 września, w holu dworca kolejowego w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie).

- Sprawca na holu dworca w Białogardzie wykorzystał nieuwagę pokrzywdzonego, podszedł do niego, doszło do ostrej kłótni, po której uciekł z wyrwanym telefonem - informuje insp. Piotr Żłobicki ze Straży Ochrony Kolei. - Pokrzywdzony natychmiast powiadomił funkcjonariuszy pełniących służbę po cywilnemu, a ci kilka minut później mieli w swoich rękach nie tylko należący do niego przedmiot, ale również sprawcę opisanego przestępstwa.

Właściciel wycenił telefon na kwotę około 700 złotych. Jeszcze tego samego dnia po wykonaniu niezbędnych czynności pokrzywdzony w tej sprawie odebrał z rąk funkcjonariuszy swoją własność.

Sprawcą okazał się 47-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został przekazany policjantom z komendy w Białogardzie. Odpowie za kradzież szczególnie zuchwałą. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej

i Autor: Straż Ochrony Kolei Wyrwał podróżnemu telefon i uciekł. Zrobił to na oczach mundurowych