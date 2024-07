Policjanci w akcji

Wypatrzył ofiarę pod bankomatem, później poszedł za nią do domu. Nie przewidział jednego

Swoją ofiarę wypatrzył w centrum miasta. Starsza kobieta wypłacała pieniądze z bankomatu w centrum Szczecina. Następnie wsiadła do tramwaju i pojechała do domu. Mężczyzna postanowił ją śledzić i podążał za nią krok w krok. Gdy weszła do klatki schodowej, zaatakował i ukradł jej torebkę. Napastnik nie przewidział jednak jednej rzeczy. Mianowicie sam był śledzony - przez kamery miejskiego monitoringu.