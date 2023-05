Wygrana w Eurojackpot padła w Policach. Szczęśliwy gracz będzie miał udane wakacje

Podczas losowania w piątek, 26 maja nie padła główna wygrana w Eurojackpot, co oznacza, że we wtorek, 30 maja do wygrania będzie aż ćwierć miliarda złotych. Jednak wśród szczęśliwych graczy znalazło się kilku, którzy zgarnęli wygrane niższych stopni. Wśród nich jest gracz z Polic pod Szczecinem, który wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. Bankowej. Okazało się, że była to udana inwestycja we własne szczęście, gdyż trafił na wygraną IV stopnia w kwocie 258 431 zł. Za tę sumę można nie tylko zapewnić sobie całkiem dostatnie życie i zaszaleć na zakupach, ale też zaplanować sobie zbliżające się wakacje i spędzić je w najbardziej egzotycznych zakątkach świata.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.