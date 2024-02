W Walentynki trzeba iść do kościoła?! Kumulacja w 2024 roku, księża zabierają głos

Współpraca badaczy ZUT i firmy Alumare Sp. z o.o. rozpoczęła się w 2021 roku. Jednostkę do testów stateczności postawiono na wodzie we wrześniu 2023 roku. Powstały prototyp przeznaczony jest do zbierania i usuwania pływających odpadów w portach, marinach, drogach wodnych i innych wodach zamkniętych.

- Jednostka może zebrać na raz 2 tony zanieczyszczeń płynnych lub 800 kg stałych - informuje Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. - Napędzana jest elektrycznie, osiąga prędkość kilku węzłów. Mechanizm podnoszenia odpadów z powierzchni lub tuż spod niej działa podobnie do koparki – na siłowniki.

Statek wyposażony jest w mechanizm do zbierania odpadów, ale też ich przechowywania i usuwania z pokładu do obszaru składowania - na lądzie lub np. statku czy barce.

- Kadłub stworzono w konfiguracji katamarana, czyli pary pontonów połączonych platformą, jak przystało na produkt Uczelni dla Zielonego Przemysłu - z napędem elektrycznym - dodaje rzeczniczka ZUT. - Konstrukcja kadłuba i nadbudówki wykonane są z aluminium.

Prototyp jednostki jest własnością firmy Alumare. To do niej będzie należała decyzja o jego dalszym przeznaczeniu.

i Autor: prof. Maciej Taczała / ZUT Naukowcy ze Szczecina zaprojektowali wyjątkowy statek

