Koszmar, który rozegrał się w jednej z miejscowości pod Choszcznem (woj. zachodniopomorskie) trwał wiele miesięcy. Kobieta była nękana przez swojego byłego partnera.

- W toku postępowania ustalono, iż podejrzany od maja 2023 r. do stycznia 2024 r. w jednej z miejscowości położonej w powiecie choszczeńskim, uporczywie nękał pokrzywdzoną, swoją byłą partnerkę, poprzez wielokrotne wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą komunikatorów, wielokrotne wykonywanie połączeń telefonicznych, kierowanie pod jej adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe, kierowanie gróźb karalnych pozbawienia życia, nachodzenie jej w miejscu zamieszkania, a także wielokrotne podjeżdżanie samochodem pod jej dom gdzie włączał głośno muzykę i używał sygnałów dźwiękowych pojazdu - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Uprzednio był już karany sądownie. Zastosowano wobec niego zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 100 metrów. 27-latka czekają jednak poważniejsze konsekwencje. Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że wkrótce będzie musiał tłumaczyć się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Za zarzucane podejrzanemu przestępstw z art. 190a§1 kk (uporczywe nękanie - red.) grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - dodaje prok. Piotr Wieczorkiewicz.

