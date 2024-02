Te dzieci nie pójdą do pierwszej komunii. Ksiądz ma do tego prawo, przepisy mówią wprost

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 lutego, około godz. 11:00. Budynkiem przy ul. Matejki wstrząsnęła potężna eksplozja. Do wybuchu doszło w piwnicy.

Jak poinformował mł. bryg. Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej, poszkodowanych zostało łącznie pięć osób. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano mieszkańców budynku.

- Trwa ewakuacja w kapturach ewakuacyjnych mieszkańców z górnych kondygnacji w związku z dużym zadymieniem budynku - informował w południe mł. bryg. Tomasz Kubiak. - Mieszkańcy oczekują na ewakuację w mieszkaniach.

Łącznie z budynku ewakuowano 28 osób. Na czas działań służb mieszkańcy znaleźli schronienie w schronisku młodzieżowym.

Na razie brak jest informacji o przyczynach wybuchu i wielkości zniszczeń.

