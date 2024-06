Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się raz na 5 lat. Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej wybierają w nich swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Wybory do PE w 2024 r. odbywają się w dniach 6-9 czerwca. W Polsce datę głosowania wyznaczono na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7:00 i były czynne do godz. 21:00. Również do godz. 21:00 trwała cisza wyborcza.

W tegorocznych wyborach do PE Polacy wybierają łącznie 53 europosłów, którzy zasiądą w ławach Europarlamentu. To o jednego więcej niż w ostatnich wyborach, które odbyły się w 2019 r. W wyborach w 2024 r. o mandat eurodeputowanego walczy 1019 kandydatów z całej Polski. Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało swoich kandydatów we wszystkich okręgach.

