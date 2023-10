Profesor Maciej Drzonek ocenia wstępne wyniki na Pomorzu Zachodnim

Wyniki late poll wyborów parlamentarnych na Pomorzu Zachodnim wskazały na wygraną Koalicji Obywatelskiej. Na to samo wskazują wstępne wyniki PKW dla okręgu 41. Jak całą sytuację ocenił profesor Maciej Drzonek?

- Musimy poczekać na oficjalne wyniki. To, że jest duża dysproporcja pomiędzy PiS a PO, trochę jest zaskoczeniem, a trochę - nie. W poprzednich wyborach PiS w okręgu nr 41 dostał 35,11% a KO – minimalnie więcej – 35,71%. Wcześniej jednak PO miała wyraźnie wyższe notowania. Jeżeli zatem teraz oficjalnie potwierdzą się dużo słabsze wyniki, to struktury PiS w okręgu 41 będą musiały dokonać wnikliwego rachunku sumienia - powiedział prof. US dr hab. Maciej Drzonek.