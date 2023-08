Aleja Wojska Polskiego przez wiele lat była główną ulicą handlową i symbolem wielkomiejskości Szczecina. Tutaj znajdowały się popularne sklepy, lokale usługowe i gastronomiczne chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Niestety w ostatnim czasie ta sama aleja stała się symbolem upadku centrum miasta. Zaniedbana i opuszczona potrzebowała rewolucyjnych zmian, by znów stać się wyjątkowym miejscem na mapie miasta. Aleja Wojska Polskiego to miejsce, w którym znajduje się jedno z najstarszych kin na świecie, czyli słynny "Pionier". Tutaj swoje pracownie mają projektantka mody Sylwia Majdan i rysownik Henryk Sawka. Od dziesięcioleci działa tutaj również słynny zakład fotograficzny Minifot. Przy al. Wojska Polskiego można też zjeść słynnego szczecińskiego pasztecika. W ostatnich dniach o alei Wojska Polskiego zrobiło się głośno w całej Polsce dzięki "mistrzowi parkowania", który za swoje zachowanie został "nagrodzony" specjalną "blokadą".

Przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, między pl. Szarych Szeregów i pl. Zwycięstwa trwała blisko dwa lata. W tym czasie z nieatrakcyjnej ulicy stała się aleją z prawdziwego zdarzenia - z dziesiątkami drzew i niezliczoną ilością krzewów, z uspokojonym ruchem samochodowym i przyjazną przestrzenią dla pieszych. Najważniejsze prace remontowe zostały zakończone, dzięki czemu na aleję Wojska Polskiego może wrócić ruch pieszych i samochodów.

- Najcięższy okres remontu za nami - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - To był trudny czas dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. Zasadnicze prac budowlane za nami, to oznacza, że możemy udostępnić ten śródmiejski fragment Szczecina mieszkańcom. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej, że szybko powróci tu życie. Zrobiliśmy kolejny, ważny krok na drodze do rewitalizacji tej części miasta. To modelowy przykład jak zmienić mało przyjazną do tej pory przestrzeń w miejsce zielone, z szerokimi chodnikami i uspokojonym ruchem.

Na całej długości ulicy trwają jeszcze prace wykończeniowe, wkrótce rozpocznie się czas odbiorów, co oznacza, że na niektórych fragmentach będą jeszcze prowadzone drobne prace. Ruch samochodowy zostanie przywrócony w poniedziałek, 28 sierpnia, a wcześniej z okazji zakończenia inwestycji zaplanowano atrakcje dla mieszkańców.

Uroczyste otwarcie alei Wojska Polskiego

Z okazji udostępnienia alei Wojska Polskiego mieszkańcom, w najbliższy weekend, 26 i 27 sierpnia w godz. 10.00-17.00 odbędzie się wiele atrakcyjnych wydarzeń. Każdy będzie mógł zobaczyć efekty przebudowy śródmiejskiej alei i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.

Program 26-27 sierpnia 2023

Działania stałe w przestrzeni:

„Aleja Wojska Polskiego było, a nie jest…”/ wystawa fotografii/ Plac Zgody. Plansze przygotowane przez Daniela Źrodlewskiego i redakcję Szczecinera

„Ściana Uśmiechu”/ wystawa grafik/ Henryk Sawka/ dawna Ściana Płaczu

"Szczecinianie i Szczecin"/ wystawa fotografii/ witryna Zakładu Fotograficznego Minifot

Sobota (26 sierpnia 2023)

10:00 – 17:00 Mini Targ Pyszności (Cukiernia Koch, Cukiernia Sowa, Nata Lisboa, #Alternatywnie)

10:00 – 17:00 Bezpłatne komputerowe badanie wzroku/ Optyk Sekret

10:00 – 17:00 Punkt Mini Foto / Minifot/ fotki na imprezowej ściance

10:00 – 17:00 - Strefa Balonowa/ The Party Shop

10:00 – 17:00 Strefa Dobrej Muzyki/ Jimmy Jazz Records

10:00 – 17:00 Muzeum Zduńskie Opowieści/ ul. Małkowskiego 26/ bezpłatne zwiedzanie

10:00 – 17:00 Odpicuj swoje obuwie/ Majster Fach/ pokazy i promocje

10:00 – 17:00 Strefa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Fotobudka i możliwość tworzenia haseł związanych z ulicą

Gra planszowa, terenowa z zadaniami

Strefa leżaków oraz bookcrossingowa

Warsztaty dla dzieci oraz dorosłych z upcyklingu oraz tworzenia mozaik

Stanowisko promujące akcję “Mała Książka Wielki Człowiek”

Stanowisko dla dzieci - prace plastyczne i animacje

Wystawa zdjęć Marka Czasnojcia ukazująca al. Wojska Polskiego na przestrzeni lat

10:00 – 12:00 Szczecin w PRL / spacer miejski / Przewodniczka: Justyna Machnik

10.00- 12:00 Pies w miejskiej dżungli / porady behawiorysty/ pogadanka/ quiz wiedzy/ Eduanimalis -Psychologia i uczenie zwierząt

10:00 – 14:00 „Wehikuł Czasu”/ Gra Terenowa / Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Chowaniec

10:00 – 14:00 Spotkanie z rysownikiem komiksów Krzysztofem Wyrzykowskim oraz autorami książek, kącik malucha/ Księgarnia IPN

12:00 Między Falkenwalder Straße, a Aleją Wojska Polskiego / spacer miejski / Przewodniczka: Magda Hanusz/ start na placu Zgody

12:30 – 17:00 Muzeum PRL / ul. Śląska 51/LU1A / bezpłatne zwiedzanie

13:00 – 15:00 Animacje dla dzieci / Stowarzyszenie „Chowaniec”

Szczecińskie Kolorowanki

Gry bez prądu

Opowiadanie po zdaniu / księga

13:00 – 17:00 Artyści ulicy:

Indiana Wons opowiada / KAMISHIBAI / Uliczny Teatr Ilustracji

Mekwa Street Magic / Iluzjonista

Kamil Żongler/ Ogniomistrz - żongler

17:00 – 19:00 Wieczorny spacer Słynną Aleją / Przewodnik Tomasz Wieczorek

Niedziela (27 sierpnia 2023)

10:00 – 17:00 Mini Targ Pyszności (Cukiernia Koch, Cukiernia Sowa, Nata Lisboa, #Alternatywnie)

10:00 – 17:00 Bezpłatne komputerowe badanie wzroku / Optyk Sekret

10:00 – 17:00 Strefa Dobrej Muzyki / Jimmy Jazz Records

10:00 – 17:00 - Strefa Balonowa / The Party Shop

10:00 – 17:00 Animacje dla dzieci

10:00 – 17:00 Punkt Mini Foto / Minifot / fotki na imprezowej ściance

10:00 – 17:00 Muzeum Zduńskie Opowieści / ul. Małkowskiego 26/ bezpłatne zwiedzanie

10:00 – 11:00 Pies w mieście – jak złapać psi spokój w mieście

10:00 – 12:00 Szczecin w PRL / spacer miejski / Przewodniczka: Justyna Machnik

11:00 – 12:00 Pies w miejskiej dżungli / porady behawiorysty / Eduanimalis -Psychologia i uczenie zwierząt

12:00 Między Falkenwalder Straße, a Aleją Wojska Polskiego/ spacer miejski/ Przewodniczka: Magda Hanusz

12:30 – 17:00 Muzeum PRL / ul. Śląska 51/LU1A / bezpłatne zwiedzanie

14:00 – 17:00 - Artyści ulicy:

Indiana Wons opowiada/ KAMISHIBAI/ Uliczny Teatr Ilustracji

Mekwa Street Magic/ Iluzjonista

Kamil Żongler / Ogniomistrz - żongler

17:00 – 19:00 Wieczorny spacer Słynną Aleją / Przewodnik: Tomasz Wieczorek

* obowiązują zapisy

Wydarzenie towarzyszące:

Seanse w Kinie Pionier – szczegółowy repertuar jest dostępny na www.kino-pionier.com.pl

