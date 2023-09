Sprawdzian z geografii. My dajemy słowo, a ty łączysz je z państwem w Europie! QUIZ dla inteligentnych

Kiedyś w tym miejscu przebiegała ulica Twardowskiego, która z upływem lat zupełnie zmieniła swój przebieg. Najpierw, podczas budowy nowego wiaduktu kolejowego została "zaślepiona", później zupełnie w innym miejscu powstała zupełnie nowa droga, łącząca się z ul. 26 Kwietnia. "Stara", brukowana ulica pozostała, w części pełniąc funkcję drogi dojazdowej do okolicznych firm i parkingu. Część jezdni dosłownie została "wchłonięta" przez naturę i zarosła trawą i chwastami.

W ostatnich tygodniach, w miejscu dawnej ulicy miasto rozpoczęło budowę parkingu, który ma w przyszłości obsługiwać Szczecińską Kolej Metropolitalną. Przedwojenna jezdnia z "kocimi łbami" została rozebrana. Obecnie trwają tam prace ziemne. W tym samym czasie tempa nabrały również prace związane z kolejową częścią tej wielkiej inwestycji komunikacyjnej. Nieużywana od ponad dwóch dekad stacja Szczecin Turzyn ma zostać gruntownie przebudowana. Trwają m.in. prace związane z wymianą torowiska. Przy okazji wykarczowano również całą zieleń rosnącą na skarpie wzdłuż torów kolejowych.

I chociaż drzewa, które porastały nasyp, nie były żadnymi szlachetnymi, ani chronionymi gatunkami, były naturalną ochroną przed hałasem wydawanym przez przejeżdżające pociągi. Były to przede wszystkim topole i samosiejki, które wyrosły na skarpie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Tego już nie ma, co może wywołać niezadowolenie wśród miłośników zieleni. Po wycięciu drzew pozostały jedynie fragmenty konarów i pnie, które w najbliższym czasie zostaną usunięte, a nasyp odpowiednio wzmocniony. Czy powróci tam zieleń w formie drzew? Jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż według obowiązujących przepisów dotyczących infrastruktury kolejowej, musi zostać zachowana odpowiednia odległość od torowiska.

Prace związane z miejską częścią SKM powinny zakończyć się w ciągu najbliższych miesięcy. Nieco dłużej poczekamy na powrót pociągów w to miejsce, gdyż inwestycja jest już mocno opóźniona i ta część trasy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, czyli linia między Szczecinem Głównym i Policami ma być gotowa dopiero w 2025 roku.

