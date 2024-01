Duże straty

Wichura przetoczyła się nad Pomorzem Zachodnim. Strażacy interweniowali ponad 100 razy

To była pracowita noc dla służb. Z powodu silnego wiatru zachodniopomorscy strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 100 razy. Najgorzej było we wschodniej części regionu. Na szczęście synoptycy mają już bardziej pozytywne wiadomości.