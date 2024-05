W tym zawodzie zarobisz nawet 14 tysięcy na rękę. Stanowisk będzie coraz więcej

ESG - co to jest?

Raportowanie ESG to podsumowanie rocznej działalności firmy w trzech kluczowych obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. - Obejmuje ono analizę wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, relacje z interesariuszami społecznymi oraz praktyki zarządcze dotyczące etyki, zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności korporacyjnej - czytamy w artykule na o2.pl. - Pokazuje jak firma zarządza ryzykiem ESG, jak je ogranicza, w jakich perspektywach czasowych je analizuje, czy jest odpowiedzialna społecznie i środowiskowo - wyjaśniła w rozmowie z Onetem Monika Porębska, kierująca zespołem ds. ESG w Cementowni Warta S.A. Porębska dodaje, że raporty ESG odbierają przede wszystkim instytucje finansowe, ubezpieczyciele i inwestorzy. Potrzebują oni informacji o zarządzaniu rynkiem ESG, aby zdecydować, czy chcą zainwestować w firmę lub udzielić jej kredytu.

Ile zarabiają specjaliści od ESG?

Specjaliści zajmujący się raportowaniem ESG będą cieszyć się coraz większym popytem na rynku pracy. Zarobić można od 8 (jako specjalista ESG) do 20 tys. zł brutto (jako menadżer ESG). Liczba ofert pracy na dowolnym portalu rekrutacyjnym to dziennie od 100 do 400 propozycji. Pracodawcy szukają specjalistów i konsultantów ds. ESG, a także koordynatorów i menadżerów zrównoważonego rozwoju. Perspektywy dla tej branży są jeszcze lepsze. Do 2030 r. nowych miejsc pracy ma być aż 24 miliony. Co więcej, już w 2026 r. obowiązkiem raportowania ESG ma być objętych średnio 9 na 10 firm, które do tej pory tego nie robiło.

Jak zdobyć wykształcenie w tej branży? Najszybciej przez kursy i szkolenia. Warto też rozważyć studia dotyczące zrównoważonego rozwoju. - Aby rzetelnie raportować ESG, trzeba dobrze rozumieć związek między problemami środowiskowymi, wpływem firmy na środowisko i otoczenie, celami zrównoważonego rozwoju i samym raportowaniem - podsumowała w rozmowie z Onetem dr Małgorzata Gosek, prorektor ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ w Rzeszowie.

Źródło: Onet / o2.pl

