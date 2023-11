W tych miastach w Polsce żyje się najlepiej. Czołówka rankingu zaskakuje

Sprawdź ranking!

W tych miastach w Polsce żyje się najlepiej. Małe miasto na czele, Warszawa wypada blado

Jedni za nic w świecie nie zamieniliby swojego miejsca zamieszkania na inne, podkreślając, że jest to najlepsze miasto do życia. Inni natomiast twierdzą, że "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma". Są to jednak bardzo subiektywne opinie, na podstawie których trudno jest stworzyć ranking najlepszych miast do życia. Biorąc pod uwagę bardziej obiektywne czynniki - zarówno te ekonomiczne jak i te pozafinansowe, jeden z portali finansowych stworzył zestawienie najlepszych miast do życia w Polsce. Gdzie zdecydowanie warto zamieszkać i dlaczego Warszawa znalazła się na dalekiej pozycji? Poznajcie wyniki rankingu przygotowanego przez Business Insider.