W Polsce powstanie nowy park narodowy? Niezwykle unikalny teren pod ścisłą ochroną?

i Autor: JZ

Minister rozmawiał z wędkarzami, rybakami, strażakami pływał po Odrze, spotkał się z mieszkańcami Gryfina. Był także w Widuchowej na wieży widokowej. Wszystko po to, by jak najlepiej poznać oczekiwania lokalnej społeczności, rozwiać mity rozsiewane w przestrzeni publicznej o tym przedsięwzięciu i przekonać, że Park Narodowy to szansa na rozwój regionu.

– Większość ludzi nie wie, że tutaj jest taki potencjał, by mógł powstać Park Narodowy, który służyłby lokalnej społeczności. My kojarzymy parki przyrodnicze głównie z tą częścią przyrodniczą, jest to absolutnie zasadne, bo po to je robimy, by chronić tę część przyrodniczą, by chronić te walory przyrodnicze, ale ustawa mówi jasno: Parki Narodowe to też dbanie i wsparcie lokalnego dziedzictwa kulturowego – podkreślił minister.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Gdzie powstanie?

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma powstać w krainie bagien i rozlewisk Międrzyodrza, w granicach obecnego parku krajobrazowego. To właśnie na tym terenie zachowały się unikalne mokradła, dzikie torfowiska, podmokłe łąki wraz z długa listą gatunków chronionych zwierząt i ptaków. W lutym ubiegłego roku w Chojnie odbyło się pierwsze spotkanie grupy osób, fachowców, przyrodników, tych, którzy z utworzyć z Międzyodrza Park Narodowy. Teraz grupa ma wsparcie ministerstwa.

– Możemy dbać o przyrodę jednocześnie rozwijając lokalny biznes, wspierając samorząd. Do tego potrzebne jest dużo dobrej komunikacji. Park Narodowy to szansa, to inwestycja. Odra będzie żeglowna, ten pomysł nie ma żadnego wpływu na terminal kontenerowy w Świnoujściu – powiedział Mikołaj Dorożała rozwiewając tym samym wszelkie mity w tym temacie. Zapewnił, że mapę potencjalnego kształtu parku będzie tworzyć wspólnie z lokalną społecznością. Jeśli się to uda, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry będzie pierwszym od 23 lat nowy parkiem na mapie Polski.