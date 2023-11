Same podróbki!

W paczkach z Turcji były dziesiątki ubrań. Dresy "Barbie" nie trafią do dzieci

SES 10:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Setki ubrań dziecięcych, w tym również bardzo popularnych w ostatnim czasie dresów "Barbie" nie trafi do odbiorców w Polsce. Przesyłki nadane w Turcji, które miały trafić do adresatów w Szczecinie, zostały przechwycone przez celników. Jak się okazało, były to podróbki o marnej jakości.