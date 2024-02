Wypadek

Volvo huknęło w rowerzystę. Poszkodowany trafił do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło w środę rano w lewobrzeżnej części Świnoujścia. Na ulicy Barlickiego doszło do zderzenia samochodu marki Volvo i mężczyzny poruszającego się rowerem. Poszkodowany rowerzysta trafił do szpitala.