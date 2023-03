Utrata rąk nie pozbawiła go największej pasji. Bartosz Ostałowski spotka się z mieszkańcami Szczecina

"Szczęście na wyciągnięcie ręki...albo stopy" to tytuł wykładu motywacyjnego Bartosza Ostałowskiego, który odbędzie się już 29 marca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Bartosz Ostałowski udowodni, że można odnaleźć szczęście i spełniać marzenia, pomimo przeciwności losu. Najważniejsza jest determinacja! Uczestnicy wykładu mogą spodziewać się sporej dawki energii, motywacji i inspiracji.

Prowadzi samochód stopą i odnosi sukcesy!

Bartosz Ostałowski to jedyny na świecie profesjonalny kierowca sportowy, który prowadzi samochód stopą. Po wypadku komunikacyjnym, w którym stracił obie ręce, nie poddał się i zdobył międzynarodową licencję wyścigową FIA. W sezonie 2019 wywalczył tytuł Driftowego Wicemistrza Polski.

Jako pierwszy Polak w historii, wystąpił w najpopularniejszym programie motoryzacyjnym na świecie „The Grand Tour” prowadzonym przez legendarną trójkę z „Top Gear”. W zorganizowanym drift battle pokonał Richarda Hammonda. Przyjął także wyzwanie kierowcy F1 – Nico Hülkenberga i driftował pomiędzy bolidami Formuły 1 o wartości milionów euro. W 2022 roku ustanowił nowy Rekord Guinnessa w najszybszym drifcie w samochodzie prowadzonym stopą.

Bartosz Ostałowski spotka się z mieszkańcami Szczecina

Wydawało się, że wypadek i utrata rąk, na zawsze przekreśliło marzenia Bartosza o zostaniu profesjonalnym kierowcą sportowym. Gdy wracał do siebie po traumatycznym wydarzeniu, czuł, że już nigdy nie będzie szczęśliwy. Pomimo przeszkód postanowił, że skupi się na swoich pasjach i poszukiwaniu sposobów, aby nadal robić to, co kocha. Systematyczna praca i koncentracja na celu sprawiły, że nie tylko odnalazł wewnętrzne szczęście i spełnił swoje marzenia, ale doszedł do miejsca, o którym nawet nie śnił. Jego historia udowadnia, że szczęście każdego jest na wyciągnięcie ręki… albo stopy.

Wykład motywacyjny odbędzie się w środę, 29 marca o godz. 17:00, w siedzibie WSB przy ul. Śniadeckich 3, w sali 302 (III piętro). Udział w wykładzie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej uczelni.

