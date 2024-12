i Autor: Shutterstock (2) & Piotr Kamionka/Reporter Usłyszeli krzyk kobiety, później zobaczyli uciekającego mężczyznę. Nastolatkowie rzucili się w pogoń

Mieszkańcy nazywają ich bohaterami

Usłyszeli krzyk kobiety, później zobaczyli uciekającego mężczyznę. Nastolatkowie rzucili się w pogoń

15-letni Seweryn wraz z kolegami usłyszeli krzyk kobiety, później zauważyli uciekającego mężczyznę. Ruszyli za nim w pogoń, młodzi ludzie byli zaskoczeni, jak szybko mężczyzna biegł. Udało im się go złapać, gdy skręcił w osiedle. Później zaprowadzili go do sklepu który okradł.