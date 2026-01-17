Polskie półki pełne hitów, a konkurencja symboliczna

Choć dział „Kuchnie świata” z założenia ma prezentować różnorodność smaków z całego globu, w praktyce dominuje tam biało‑czerwona reprezentacja. Obok polskich produktów można znaleźć towary z innych krajów – m.in. Ukrainy, Czech, Węgier czy Bałkanów – jednak stanowią one zdecydowaną mniejszość. To polskie specjały zajmują większość miejsca i przyciągają największą uwagę klientów.

Ćwikła, flaczki i paprykarz jako rarytasy

Na półkach obok kuchni azjatyckiej czy włoskiej stoją dobrze znane Polakom słoiczki i puszki: ćwikła z chrzanem, flaczki, paprykarz szczeciński, ogórki kiszone, a także szeroki wybór soków, napojów i mocniejszych trunków. Dla Polaków – klasyka. Dla Niemców – egzotyka z nutą domowego ciepła.

Co ciekawe, ceny wielu produktów są wyraźnie wyższe niż w polskich sklepach. Mimo to zainteresowanie jest ogromne. Wystarczy spojrzeć na półki: puste miejsca po wykupionych artykułach mówią same za siebie.

Kto kupuje polskie produkty w Niemczech?

Jak wynika z obserwacji pracowników sklepu, po polskie specjały najczęściej sięgają osoby, które lubią eksperymentować w kuchni i szukają smaków innych niż te, które znają na co dzień. Polskie produkty wyróżniają się intensywnym smakiem, naturalnymi składnikami i wysoką jakością – to właśnie te cechy przyciągają niemieckich klientów.

Drugą grupą kupujących są Polacy mieszkający we wschodnich landach. Dla nich to często smak dzieciństwa, sposób na podtrzymanie kulinarnych tradycji i namiastka domu na obczyźnie.

A co z Polakami przyjeżdżającymi na zakupy?

Co ciekawe, polskie produkty rzadko trafiają do koszyków osób, które przyjeżdżają do Niemiec na zakupy z Polski. Powód jest prosty – te same artykuły mogą kupić w Polsce znacznie taniej. Dla nich dział „Kuchnie świata” to raczej ciekawostka niż realna alternatywa zakupowa.

