Sanepid skontroluje karty szczepień. Dlaczego dzieci nie są szczepione?

Jak informuje RMF FM, inspektorzy sanepidu w najbliższych tygodniach dotrą do ponad 100 tysięcy rodzin w całej Polsce. To kolejny etap kontroli kart szczepień, prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny od wiosny.

Celem kontroli jest ustalenie, dlaczego dzieci nie otrzymały obowiązkowych szczepionek. Przyczyny mogą być różne – od zwykłego zapomnienia, przez wyjazd za granicę, aż po świadomą decyzję o nieszczepieniu dziecka.

- Są dzieci, które zawieruszyły się w systemie, wyjechały, nie ma z nimi kontaktu. Nie możemy traktować rodziny, która nie odpowiadała na wezwanie punktu szczepień jako automatycznie rodziny antyszczepionkowej – tłumaczy w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

Szczepienia w Polsce. Jakie szczepionki cieszą się największą popularnością?

Ze wstępnych danych sanepidu wynika, że w Polsce najczęściej szczepi się dzieci przeciwko gruźlicy. Tu poziom wyszczepienia wynosi prawie 96 procent. Najmniejszą popularnością cieszy się szczepionka przeciwko rotawirusom – zgłasza się po nią około 92 procent rodziców.

- W tej grupie są dzieci niezaszczepione w ogóle, które od urodzenia do piątego roku życia nie dostały ani jednej szczepionki. Są również dzieci, które nie dostały jednej szczepionki, a wszystkie pozostałe mają. Nie można tu mówić o zjawisku uchylania się od szczepień na takim samym poziomie, jak dziecko, które nie dostało niczego. Trwa porządkowanie tych danych – dodaje dr Grzesiowski cytowany przez RMF FM.

Kontrole sanepidu mają potrwać kilka miesięcy, gdyż - jak twierdzi dr Paweł Grzesiowski, danych do sprawdzenia jest bardzo dużo.

- Mogę podać przykład powiatu, gdzie przed kontrolą kart uodpornienia w rejestrze dzieci nieszczepionych była setka dzieci, a teraz jest tysiąc – wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny.

Co grozi za brak szczepień?

Brak obowiązkowych szczepień może skutkować nałożeniem kary grzywny. Wysokość kary zależy od stopnia naruszenia przepisów i może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

