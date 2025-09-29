Tysiące rodziców pod lupą sanepidu. Co grozi za brak szczepień?

2025-09-29 9:35

Sanepid rozpoczyna kontrole na niespotykaną dotąd skalę. Celem są rodzice, których dzieci nie zostały zaszczepione. Inspektorzy sprawdzą, dlaczego ponad 100 tysięcy dzieci nie otrzymało obowiązkowych szczepionek. Co grozi rodzicom za zaniedbania? Konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Tysiące rodziców pod lupą sanepidu. Co grozi za brak szczepień?

Autor: Pixabay.com
Sanepid skontroluje karty szczepień. Dlaczego dzieci nie są szczepione?

Jak informuje RMF FM, inspektorzy sanepidu w najbliższych tygodniach dotrą do ponad 100 tysięcy rodzin w całej Polsce. To kolejny etap kontroli kart szczepień, prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny od wiosny.

Celem kontroli jest ustalenie, dlaczego dzieci nie otrzymały obowiązkowych szczepionek. Przyczyny mogą być różne – od zwykłego zapomnienia, przez wyjazd za granicę, aż po świadomą decyzję o nieszczepieniu dziecka.

- Są dzieci, które zawieruszyły się w systemie, wyjechały, nie ma z nimi kontaktu. Nie możemy traktować rodziny, która nie odpowiadała na wezwanie punktu szczepień jako automatycznie rodziny antyszczepionkowej – tłumaczy w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

Szczepienia w Polsce. Jakie szczepionki cieszą się największą popularnością?

Ze wstępnych danych sanepidu wynika, że w Polsce najczęściej szczepi się dzieci przeciwko gruźlicy. Tu poziom wyszczepienia wynosi prawie 96 procent. Najmniejszą popularnością cieszy się szczepionka przeciwko rotawirusom – zgłasza się po nią około 92 procent rodziców.

- W tej grupie są dzieci niezaszczepione w ogóle, które od urodzenia do piątego roku życia nie dostały ani jednej szczepionki. Są również dzieci, które nie dostały jednej szczepionki, a wszystkie pozostałe mają. Nie można tu mówić o zjawisku uchylania się od szczepień na takim samym poziomie, jak dziecko, które nie dostało niczego. Trwa porządkowanie tych danych – dodaje dr Grzesiowski cytowany przez RMF FM.

Kontrole sanepidu mają potrwać kilka miesięcy, gdyż - jak twierdzi dr Paweł Grzesiowski, danych do sprawdzenia jest bardzo dużo.

- Mogę podać przykład powiatu, gdzie przed kontrolą kart uodpornienia w rejestrze dzieci nieszczepionych była setka dzieci, a teraz jest tysiąc – wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny.

Co grozi za brak szczepień?

Brak obowiązkowych szczepień może skutkować nałożeniem kary grzywny. Wysokość kary zależy od stopnia naruszenia przepisów i może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

,,Zaszczepiła" 40 dzieci nieznanym preparatem. Emerytowana pielęgniarka stanęła przed sądem
