Awaria usunięta o połowę szybciej
SEC przekazał, że prace naprawcze zakończyły się wcześniej, a czas przerwy udało się skrócić aż o połowę. To oznacza, że mieszkańcy, którzy przygotowywali się na długie dni w zimnych mieszkaniach, mogą liczyć na szybki powrót komfortu. Przypomnijmy, pierwotnie zapowiadano, że zimno będzie aż do soboty, 17 stycznia.
Obecnie trwa uzupełnianie gorącej wody w sieci ciepłowniczej. To ostatni etap przed pełnym przywróceniem dostaw. Według zapewnień spółki, grzejniki powinny zacząć robić się ciepłe jeszcze dziś wieczorem.
Spółka przeprasza za utrudnienia i prosi mieszkańców o wyrozumiałość.
Co zrobić, jeśli ciepło nie wróci?
SEC przypomina, że po wznowieniu dostaw mogą pojawić się sytuacje, w których węzeł cieplny w budynku wymaga ponownej regulacji. To częsty problem po większych awariach.
W pierwszej kolejności warto skontaktować się z:
- zarządcą budynku,
- Pogotowiem Lokatorskim,
- Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem 993.
Bonifikaty dla mieszkańców
Dobra wiadomość także dla tych, którzy ponieśli niedogodności finansowe. SEC informuje, że:
- klienci z umową bezpośrednią mogą składać wnioski o bonifikatę w Biurze Obsługi Klienta,
- mieszkańcy rozliczający się przez zarządcę nie muszą robić nic – wniosek zostanie złożony w ich imieniu.
Mieszkańcy os. Zawadzkiego mogą więc szykować się na ciepły wieczór i gorącą kąpiel. Po chwilach niepewności i obaw o długotrwałe wychłodzenie mieszkań, sytuacja wraca do normy szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.