Tysiące mieszkańców odetchną z ulgą. Ciepło wraca na os. Zawadzkiego szybciej, niż zapowiadano

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-15 14:12

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie nie będą musieli marznąć przez trzy dni. Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała, że poważna awaria została usunięta znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładano. Ciepło ma wrócić do mieszkań jeszcze dziś wieczorem.

Ciepło wraca na os. Zawadzkiego

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Awaria usunięta o połowę szybciej

SEC przekazał, że prace naprawcze zakończyły się wcześniej, a czas przerwy udało się skrócić aż o połowę. To oznacza, że mieszkańcy, którzy przygotowywali się na długie dni w zimnych mieszkaniach, mogą liczyć na szybki powrót komfortu. Przypomnijmy, pierwotnie zapowiadano, że zimno będzie aż do soboty, 17 stycznia.

Obecnie trwa uzupełnianie gorącej wody w sieci ciepłowniczej. To ostatni etap przed pełnym przywróceniem dostaw. Według zapewnień spółki, grzejniki powinny zacząć robić się ciepłe jeszcze dziś wieczorem.

Spółka przeprasza za utrudnienia i prosi mieszkańców o wyrozumiałość.

Polecany artykuł:

Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. W tym czasie babcia odśnieżała s…

Co zrobić, jeśli ciepło nie wróci?

SEC przypomina, że po wznowieniu dostaw mogą pojawić się sytuacje, w których węzeł cieplny w budynku wymaga ponownej regulacji. To częsty problem po większych awariach.

W pierwszej kolejności warto skontaktować się z:

  • zarządcą budynku,
  • Pogotowiem Lokatorskim,
  • Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem 993.

Bonifikaty dla mieszkańców

Dobra wiadomość także dla tych, którzy ponieśli niedogodności finansowe. SEC informuje, że:

  • klienci z umową bezpośrednią mogą składać wnioski o bonifikatę w Biurze Obsługi Klienta,
  • mieszkańcy rozliczający się przez zarządcę nie muszą robić nic – wniosek zostanie złożony w ich imieniu.

Mieszkańcy os. Zawadzkiego mogą więc szykować się na ciepły wieczór i gorącą kąpiel. Po chwilach niepewności i obaw o długotrwałe wychłodzenie mieszkań, sytuacja wraca do normy szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Sonda
Czym ogrzewasz mieszkanie?

Polecany artykuł:

Zapłakana dziewczynka szła wzdłuż szosy. Reakcja policjanta chwyta za serce!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA
SEC
OGRZEWANIE
CIEPŁA WODA