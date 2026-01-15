Awaria usunięta o połowę szybciej

SEC przekazał, że prace naprawcze zakończyły się wcześniej, a czas przerwy udało się skrócić aż o połowę. To oznacza, że mieszkańcy, którzy przygotowywali się na długie dni w zimnych mieszkaniach, mogą liczyć na szybki powrót komfortu. Przypomnijmy, pierwotnie zapowiadano, że zimno będzie aż do soboty, 17 stycznia.

Obecnie trwa uzupełnianie gorącej wody w sieci ciepłowniczej. To ostatni etap przed pełnym przywróceniem dostaw. Według zapewnień spółki, grzejniki powinny zacząć robić się ciepłe jeszcze dziś wieczorem.

Spółka przeprasza za utrudnienia i prosi mieszkańców o wyrozumiałość.

Co zrobić, jeśli ciepło nie wróci?

SEC przypomina, że po wznowieniu dostaw mogą pojawić się sytuacje, w których węzeł cieplny w budynku wymaga ponownej regulacji. To częsty problem po większych awariach.

W pierwszej kolejności warto skontaktować się z:

zarządcą budynku,

Pogotowiem Lokatorskim,

Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem 993.

Bonifikaty dla mieszkańców

Dobra wiadomość także dla tych, którzy ponieśli niedogodności finansowe. SEC informuje, że:

klienci z umową bezpośrednią mogą składać wnioski o bonifikatę w Biurze Obsługi Klienta,

mieszkańcy rozliczający się przez zarządcę nie muszą robić nic – wniosek zostanie złożony w ich imieniu.

Mieszkańcy os. Zawadzkiego mogą więc szykować się na ciepły wieczór i gorącą kąpiel. Po chwilach niepewności i obaw o długotrwałe wychłodzenie mieszkań, sytuacja wraca do normy szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.