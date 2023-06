Wojsko na plaży! Turyści w szoku. Transportery pędziły między parawanami!

Szczecińskie pogotowie ratunkowe ma nową siedzibę. Ratownicy szybciej dojadą do pacjentów

Takie sytuacje raczej nie zdarzają się często. Piaszczystą plażą, między turystami, przejechały wojskowe transportery. Co tam robiły? Udało nam się zdobyć oficjalny komentarz w tej sprawie. - Żołnierze 8 Batalionu Saperów przemieszczali się plażą do Dziwnowa z Dziwnówka, gdzie w rejonie poligonu lądowo-morskiego w dniach 12 - 23.06 odbywało się szkolenie specjalistyczne pododdziału - przekazał nam kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. W tym czasie sam rejon poligonu był wyłączony z użytku dla osób postronnych. - Takie ćwiczenia odbywają się w tym miejscu cyklicznie, natomiast w trakcie przemieszczenia do rejonu i z rejonu ćwiczeń operatorzy pojazdów typu PTS zachowują szczególną ostrożność w miejscach wypoczynku turystów - dodaje rzecznik.

