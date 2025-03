i Autor: WikiCommons

Dramat przy Piastowskiej

Tragedia w Kołobrzegu! Dwie osoby nie żyją, podano przyczynę śmierci

Tragiczne odkrycie w jednym z lokali przy ulicy Piastowskiej w Kołobrzegu! Pewien mężczyzna nie mógł dodzwonić się do kolegów wykonujących w tym miejscu remont. Kiedy postanowił pójść do nich osobiście, znalazł ich obu martwych! Na miejscu pojawili się policjanci i prokurator. Co się stało? Podano przyczynę śmierci dwóch mężczyzn w Kołobrzegu.