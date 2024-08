Tragedia na drodze 171! Dwie ofiary po dachowaniu samochodu

Miejsca idealne na urlop dla seniorów! Łatwe trasy spacerowe i czyste powietrze to tylko początek

Niewiarygodne, że to pytanie wciąż można usłyszeć w Szczecinie. Youtuber wkręcał mieszkańców

Pędził przez miasto 166 km/h! Słono go to kosztowało

Tragiczny wypadek w powiecie szczecinieckim. Osobowy Opel wypadł z drogi i dachował, dwie osoby nie żyją

Do śmiertelnego wypadku doszło dziś, 17 sierpnia rano w województwie zachodniopomorskim na drodze wojewódzkiej nr 171 w powiecie szczecinieckim. Na wysokości miejscowości Przystawy po dachowaniu samochodu osobowego zginęły dwie osoby, dwie inne zostały ranne. Wszyscy poszkodowani to mężczyźni. Stwierdzono zgon jednego z nich na miejscu, drugiego próbowano bezskutecznie reanimować. Pozostali dwaj trafili do szpitala. "Z niewyjaśnionych przyczyn, na prostej drodze dachował samochód osobowy. W pojeździe znajdowało się czterech mężczyzn, dwóch wypadło z pojazdu, a dwie znajdowały się w pojeździe" – przekazała asp. sztab. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

"Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych, mężczyzna zmarł"

"W gminie Grzmiąca na wysokości miejscowości Przystawy DW 171 dachował Opel w którym podróżowało 4 mężczyzn. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu" - napisali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku w mediach społecznościowych. Potem dodali aktualizację: "Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych, mężczyzna zmarł". Na drodze krajowej 171 między Grzmiącą a Przyrostem występowały utrudnienia w ruchu.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Dalej