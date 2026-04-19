To prawdziwa kopalnia skarbów. Pchli targ na Pogodnie przyciąga tłumy

Pogodno znów tętni życiem
Plac im. Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie po raz kolejny zamienił się w kolorowe, głośne i pełne energii targowisko. To tutaj, w samym sercu osiedla, od lat odbywa się jeden z najpopularniejszych pchlich targów w Szczecinie. Organizatorzy z Rady Osiedla Pogodno podkreślają, że wydarzenie stało się już lokalną tradycją, a dla wielu mieszkańców – obowiązkowym punktem w kalendarzu.
Na miejscu od rana pojawiają się zarówno wystawcy, jak i łowcy okazji. Jedni chcą pozbyć się rzeczy zalegających w piwnicach i na strychach, inni liczą na to, że wśród nich znajdą prawdziwe perełki.
Od staroci po domowe wypieki – wybór jak zawsze ogromny
Pchli targ na Pogodnie słynie z tego, że można tu znaleźć dosłownie wszystko. Na stoiskach piętrzą się:
- stare radia, porcelana i bibeloty pamiętające czasy PRL-u,
- książki i płyty winylowe,
- rękodzieło tworzone przez lokalnych artystów,
- zabawki, gry i przedmioty codziennego użytku,
- a nawet domowe przetwory i wypieki.
Dla kolekcjonerów to prawdziwy raj – wiele z wystawianych przedmiotów nie trafia do regularnej sprzedaży, a ich wartość często doceniają tylko pasjonaci.
Nie tylko zakupy, ale też spotkania i rozmowy
Choć pchli targ kojarzy się przede wszystkim z okazjami, dla wielu mieszkańców Pogodna to przede wszystkim wydarzenie społeczne. Ludzie przychodzą tu, by spotkać sąsiadów, porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach, wymienić się doświadczeniami czy po prostu spędzić czas w przyjemnej atmosferze.
– To jest klimat, którego nie da się podrobić – mówią bywalcy. – Tu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli nie kupi niczego konkretnego.
Wiosna dopiero się zaczyna – kolejne edycje przed nami
Organizatorzy zapowiadają, że pchli targ będzie odbywał się regularnie przez całą wiosnę i lato. Jeśli pogoda dopisze, Plac Pawłowskiego jeszcze nie raz zapełni się stoiskami, śmiechem i rozmowami.
Dla mieszkańców Szczecina to świetna okazja, by nie tylko upolować coś wyjątkowego, ale też poczuć prawdziwego ducha Pogodna – osiedla, które od lat słynie z sąsiedzkiej energii i lokalnych inicjatyw.