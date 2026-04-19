To prawdziwa kopalnia skarbów. Pchli targ na Pogodnie przyciąga tłumy

Pogodno znów tętni życiem

Plac im. Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie po raz kolejny zamienił się w kolorowe, głośne i pełne energii targowisko. To tutaj, w samym sercu osiedla, od lat odbywa się jeden z najpopularniejszych pchlich targów w Szczecinie. Organizatorzy z Rady Osiedla Pogodno podkreślają, że wydarzenie stało się już lokalną tradycją, a dla wielu mieszkańców – obowiązkowym punktem w kalendarzu.

Na miejscu od rana pojawiają się zarówno wystawcy, jak i łowcy okazji. Jedni chcą pozbyć się rzeczy zalegających w piwnicach i na strychach, inni liczą na to, że wśród nich znajdą prawdziwe perełki.

Od staroci po domowe wypieki – wybór jak zawsze ogromny

Pchli targ na Pogodnie słynie z tego, że można tu znaleźć dosłownie wszystko. Na stoiskach piętrzą się:

stare radia, porcelana i bibeloty pamiętające czasy PRL-u,

książki i płyty winylowe,

rękodzieło tworzone przez lokalnych artystów,

zabawki, gry i przedmioty codziennego użytku,

a nawet domowe przetwory i wypieki.

Dla kolekcjonerów to prawdziwy raj – wiele z wystawianych przedmiotów nie trafia do regularnej sprzedaży, a ich wartość często doceniają tylko pasjonaci.

Nie tylko zakupy, ale też spotkania i rozmowy

Choć pchli targ kojarzy się przede wszystkim z okazjami, dla wielu mieszkańców Pogodna to przede wszystkim wydarzenie społeczne. Ludzie przychodzą tu, by spotkać sąsiadów, porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach, wymienić się doświadczeniami czy po prostu spędzić czas w przyjemnej atmosferze.

– To jest klimat, którego nie da się podrobić – mówią bywalcy. – Tu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli nie kupi niczego konkretnego.

Wiosna dopiero się zaczyna – kolejne edycje przed nami

Organizatorzy zapowiadają, że pchli targ będzie odbywał się regularnie przez całą wiosnę i lato. Jeśli pogoda dopisze, Plac Pawłowskiego jeszcze nie raz zapełni się stoiskami, śmiechem i rozmowami.

Dla mieszkańców Szczecina to świetna okazja, by nie tylko upolować coś wyjątkowego, ale też poczuć prawdziwego ducha Pogodna – osiedla, które od lat słynie z sąsiedzkiej energii i lokalnych inicjatyw.

56