To prawdziwa kopalnia skarbów. Pchli targ na Pogodnie przyciąga tłumy

Grzegorz Kluczyński
2026-04-19 14:11

Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami do Szczecina wróciła jedna z najbardziej lubianych wiosennych tradycji. Na Pogodnie znów ruszył pchli targ, który od lat przyciąga tłumy mieszkańców spragnionych unikatowych znalezisk, sąsiedzkiej atmosfery i rozmów przy stoiskach pełnych skarbów. W niedzielę, 19 kwietnia Plac im. Waleriana Pawłowskiego znów zatętnił handlowym życiem.

Galeria zdjęć 56

Pogodno znów tętni życiem

Plac im. Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie po raz kolejny zamienił się w kolorowe, głośne i pełne energii targowisko. To tutaj, w samym sercu osiedla, od lat odbywa się jeden z najpopularniejszych pchlich targów w Szczecinie. Organizatorzy z Rady Osiedla Pogodno podkreślają, że wydarzenie stało się już lokalną tradycją, a dla wielu mieszkańców – obowiązkowym punktem w kalendarzu.

Na miejscu od rana pojawiają się zarówno wystawcy, jak i łowcy okazji. Jedni chcą pozbyć się rzeczy zalegających w piwnicach i na strychach, inni liczą na to, że wśród nich znajdą prawdziwe perełki.

Od staroci po domowe wypieki – wybór jak zawsze ogromny

Pchli targ na Pogodnie słynie z tego, że można tu znaleźć dosłownie wszystko. Na stoiskach piętrzą się:

  • stare radia, porcelana i bibeloty pamiętające czasy PRL-u,
  • książki i płyty winylowe,
  • rękodzieło tworzone przez lokalnych artystów,
  • zabawki, gry i przedmioty codziennego użytku,
  • a nawet domowe przetwory i wypieki.

Dla kolekcjonerów to prawdziwy raj – wiele z wystawianych przedmiotów nie trafia do regularnej sprzedaży, a ich wartość często doceniają tylko pasjonaci.

Nie tylko zakupy, ale też spotkania i rozmowy

Choć pchli targ kojarzy się przede wszystkim z okazjami, dla wielu mieszkańców Pogodna to przede wszystkim wydarzenie społeczne. Ludzie przychodzą tu, by spotkać sąsiadów, porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach, wymienić się doświadczeniami czy po prostu spędzić czas w przyjemnej atmosferze.

– To jest klimat, którego nie da się podrobić – mówią bywalcy. – Tu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli nie kupi niczego konkretnego.

Wiosna dopiero się zaczyna – kolejne edycje przed nami

Organizatorzy zapowiadają, że pchli targ będzie odbywał się regularnie przez całą wiosnę i lato. Jeśli pogoda dopisze, Plac Pawłowskiego jeszcze nie raz zapełni się stoiskami, śmiechem i rozmowami.

Dla mieszkańców Szczecina to świetna okazja, by nie tylko upolować coś wyjątkowego, ale też poczuć prawdziwego ducha Pogodna – osiedla, które od lat słynie z sąsiedzkiej energii i lokalnych inicjatyw.

Sonda
Lubisz odwiedzać pchle targi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PCHLI TARG
SZCZECIN POGODNO