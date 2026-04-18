Jeśli je pamiętasz, to… emerytura już puka do drzwi. Te hity mają już 25 lat, a my wciąż słyszymy je w głowie!

Muzyka, która definiowała wejście w nowe tysiąclecie

Rok 2001 był momentem, w którym pop, rock, hip-hop i elektronika zaczęły się mieszać w sposób, jakiego wcześniej nie znaliśmy. Artyści eksperymentowali, a słuchacze chłonęli wszystko jak gąbka. To był czas, gdy muzyka była jeszcze kupowana na płytach, a listy przebojów śledziło się w telewizji i radiu, nie w aplikacjach.

Właśnie wtedy pojawiły się utwory, które do dziś potrafią rozkręcić imprezę, wywołać nostalgię albo przypomnieć pierwsze szkolne zauroczenia. Niektóre z nich stały się globalnymi hymnami, inne – lokalnymi klasykami, ale wszystkie łączy jedno: w 2001 roku słyszał je absolutnie każdy.

Technologie, które wtedy robiły wrażenie

Choć dziś brzmi to jak prehistoria, w 2001 roku zachwycaliśmy się rzeczami, które teraz wydają się oczywiste. Telefony z antenką, pierwsze Nokie z wężem, komputery z monitorami kineskopowymi i odtwarzacze CD, które trzeba było nosić poziomo, żeby nie przeskakiwały ścieżki. Internet dopiero raczkował, a każdy, kto miał w domu stałe łącze, był lokalnym królem technologii.

To właśnie w takim świecie rodziły się muzyczne hity, które dziś traktujemy jak kapsuły czasu.

Moda, która dziś wraca jak bumerang

Jeśli pamiętasz spodnie biodrówki, koszulki na ramiączkach, błyszczące cienie do powiek i żel do włosów nakładany w ilościach hurtowych – to był właśnie ten rok. W teledyskach dominowały futurystyczne klimaty, lateks, metaliczne kolory i taneczne układy, które próbowało odtworzyć pół świata.

Muzyka była wtedy nie tylko dźwiękiem, ale całym stylem życia.

