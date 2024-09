Ciekawostki

To nie Lazurowe Wybrzeże! W polskim rezerwacie także dominuje fioletowy krajobraz jak z bajki

W jednym z polskich rezerwatów kryje się coś iście niezwykłego, co przenosi odwiedzających do prawdziwie bajkowej krainy kolorów. Choć wielu na myśl przychodzi od razu Lazurowe Wybrzeże, to okazuje się, że to właśnie nasz rodzimy krajobraz oferuje wręcz jeszcze piękniejsze widoki. Poznaj miejsce, w którym fiolet dominuje nad innymi barwami i zapiera dech w piersiach.