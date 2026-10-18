Tłumy w Trafostacji Sztuki. Szczecinianie ruszyli na Targi Dobry Design

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-18 17:28

Autorska biżuteria, ręcznie wykonywana ceramika, oryginalne plakaty, książki i moda od niezależnych projektantów. W weekend 17-18 października przestrzenie TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie wypełniły się miłośnikami dobrego wzornictwa. Targi Dobry Design po raz kolejny przyciągnęły tłumy mieszkańców szukających niebanalnych przedmiotów i bezpośredniego kontaktu z twórcami.

Design, który przyciągnął tłumy

Już od sobotniego przedpołudnia przez drzwi TRAFO Trafostacja Sztuki przewijały się setki odwiedzających. Mieszkańcy Szczecina mogli wybierać spośród oferty kilkudziesięciu wystawców z całej Polski. Na stoiskach nie brakowało autorskiej mody, biżuterii, ceramiki, szkła, ilustracji, plakatów, dekoracji do wnętrz, książek oraz produktów tworzonych przez niewielkie, niezależne marki.

Wielu odwiedzających przyznawało, że przyszło nie tylko na zakupy, ale także po inspiracje. Kameralna atmosfera wydarzenia sprzyjała rozmowom z projektantami i poznawaniu historii stojących za prezentowanymi produktami.

Spotkanie z twórcami zamiast masowej produkcji

To właśnie bezpośredni kontakt z autorami wyróżnia Targi Dobry Design na tle tradycyjnych targów handlowych. Organizatorzy stawiają na prezentację rzeczy tworzonych poza masową produkcją i umożliwienie klientom poznania osób stojących za markami. Dzięki temu każdy zakup staje się czymś więcej niż zwykłą transakcją.

Odwiedzający mogli nie tylko obejrzeć produkty z bliska, ale również dowiedzieć się, jak powstają, skąd wzięły się pomysły na kolekcje i jakie wartości przyświecają ich twórcom.

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Ogólnopolska idea Dobrego Designu

Targi Dobry Design to wydarzenie organizowane również w innych miastach Polski. Jego ideą jest promowanie polskich marek, niezależnych projektantów i autorskiego rzemiosła. Organizatorzy zapraszają twórców z różnych regionów kraju, dając im możliwość dotarcia do nowych odbiorców, a odwiedzającym oferują dostęp do unikatowych produktów, których często nie można znaleźć w tradycyjnych sklepach. W programie kolejnych edycji pojawiają się m.in. moda, biżuteria, ceramika, grafika, plakaty, książki i produkty tworzone w duchu świadomego projektowania.

Szczecin polubił dobre wzornictwo

Wydarzenie pokazało, że mieszkańcy Szczecina coraz chętniej sięgają po oryginalne produkty tworzone z pasją. Przez dwa dni zabytkowe wnętrza TRAFO Trafostacja Sztuki tętniły życiem, a odwiedzający mogli przekonać się, że polski design ma się znakomicie.

Wszystko wskazuje na to, że Targi Dobry Design na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń w Szczecinie, przyciągając zarówno miłośników sztuki użytkowej, jak i osoby poszukujące wyjątkowych przedmiotów na co dzień.

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