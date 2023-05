Nie do wiary!

Ten program TVP oglądali wszyscy. Nie zgadniesz, co jest teraz w miejscu, w którym go kręcono

To był prawdziwy telewizyjny hit lat 90. Program "Śmiechu warte" ściągał przed telewizory miliony widzów, a podczas emisji na ulicach robiło się pusto. Odcinki były nagrywane w Szczecinie - w studiu Telewizji Polskiej, a wcześniej w klubie "Imperium", który dzięki "Śmiechu warte" stał się miejscem wręcz "kultowym", o ogólnopolskiej sławie. Po słynnym klubie nie ma już śladu, a to, co obecnie mieści się w miejscu legendarnego "Imperium" może dla niektórych okazać się ogromnym szokiem! Poznajcie historię tego miejsca.