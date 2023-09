Do niecodziennej interwencji doszło na ul. Gdańskiej w Szczecinie. Policjanci drogówki, którzy prowadzili kontrolę trzeźwości, zwrócili uwagę na samochód należący do jednej z wypożyczalni, który poruszał się w sposób wskazujący na to, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Zatrzymali więc pojazd do kontroli.

Za kierownicą siedział 43-latek, który - jak się okazało - był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. To jednak nie koniec jego przewinień. Poproszony o okazanie prawa jazdy, wręczył policjantom czeski dokument, który wzbudził podejrzenie mundurowych, że mógł zostać podrobiony.

Mężczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań. Niebawem usłyszy zarzuty. Za swoje zachowanie będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

Kierowco, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Rozwiąż quiz a przekonasz się! Pytanie 1 z 10 Czy w tej sytuacji kierowca ma obowiązek włączyć kierunkowskaz, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu z lewego na prawy? Tak Nie Dalej