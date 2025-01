Brutalne zabójstwo 63-latki w Świnoujściu. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do wniosku prokuratury

To bardzo niepokojące informacje, gdyż chodzi o profilaktykę raka piersi, który dotyka wiele kobiet, a odpowiednio wcześnie wykryty może zostać całkowicie wyleczony. Jak informuje rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie placówka może codziennie wykonać 40 badań mammograficznych, ale brakuje chętnych. Z darmowych badań skorzystać mogą kobiety w wieku 45-74 lat, do czego placówka zachęca.

- Codziennie możemy wykonać nawet 40 takich badań, jednak zdarzają się dni, kiedy zgłaszają się zaledwie 2-3 pacjentki - informuje Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Jak podkreśla rzecznik placówki, pracownia mammografii dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym oraz wykwalifikowaną kadrą techników.

- Pracownia wyposażona jest w mammograf najnowszej generacji, który gwarantuje wysoką jakość diagnostyki - podkreśla Mateusz Iżakowski. - Umożliwia on także wykonywanie specjalistycznych badań, takich jak tomosynteza (warstwowe obrazowanie piersi) oraz mammografia spektralna z użyciem środka kontrastowego, co pozwala na pogłębioną diagnostykę w wybranych przypadkach.

Na opis badania mammograficznego czeka się maksymalnie trzy dni.

W ramach programu badań przesiewowych finansowanego przez NFZ, od 1 listopada 2023 r. badania są dostępne dla kobiet w wieku 45-74 lat. Badanie można wykonywać raz na 24 miesiące, jeśli nie występują inne wskazania.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku w Polsce dotyka około 20 tysięcy pacjentek. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50–69 lat, które wykonywały badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, zmniejszyła się umieralności o 25 – 30 proc.

