Taksówkarz "na haju". W pojeździe znaleziono narkotyki

Do interwencji doszło w centrum Szczecina. Funkcjonariusze z policyjnej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę jednej z korporacji taksówkowej. Podejrzenia mundurowych wzbudziło dość nieracjonalne zachowanie mężczyzny. Postanowili więc sprawdzić, co jest przyczyną.

W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego i co do tego nie mieli żadnych zarzutów. Jednak nerwowe zachowanie mężczyzny, powiększone źrenice zobligowało funkcjonariuszy do przeprowadzenia badania narkotesterem. Ich przypuszczenia potwierdziły się, a wynik testu na zawartość narkotyków okazał się pozytywny.

Poza tym okazało się, ze 38-latek miał przy sobie kolejne środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany, a jego pojazd odholowany na parking strzeżony. Teraz nieodpowiedzialny taksówkarz będzie musiał tłumaczyć się ze swojego zachowania przed sądem.

