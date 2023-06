Tajemnicza choroba kotów. Pilny komunikat lekarzy! Wirus został wykryty

Wirus ptasiej grypy odpowiada za zgony kotów. Tajemnicza choroba dziesiątkuje koty w Polsce. Jest ważny komunikat

Tajemnicza choroba kotów sieje postrach w Polsce. Właściciele mruczków są bardzo zaniepokojeni doniesieniami o poważnym schorzeniu, którego źródło pozostaje nieznane. Objawy choroby to apatia, brak apetytu, a następnie duszności i wysoka gorączka. Niestety, wiele kotów nie przeżywa. Co atakuje koty w Polsce? Główny Inspektorat Weterynarii właśnie wydał komunikat w sprawie tajemniczej choroby, która dziesiątkuje koty. Zbadano próbki pobrane od padłych zwierząt z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina. W większości z nich wykryto jednego znanego wirusa - ptasiej grypy! "Do 26 czerwca do godz. 11:00 przebadano 11 próbek w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach z czego 9 dało wynik dodatni w kierunku grypy H5N1. Dodatnie próbki pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina. Trwają dalsze szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów. Wstępne badania wykluczają pochodzenie wirusa grypy, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u mew" - czytamy w komunikacie. Co ważne, lekarze podkreślają, że nadal nie wykryto źródła zakażeń kotów wirusem ptasiej grypy!

Choroba kotów w Polsce. Jak chronić swojego kota? Podano oficjalne wytyczne dla właścicieli

Co należy robić, by zminimalizować szansę na zachorowanie naszego kota? Oto rady, które znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Pchrona powinna polegać na:"Utrzymywaniu, jeśli to możliwe, kotów w domach. Ewentualne wypuszczenie zwierzęcia na balkon, taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów;Zapobieganie kontaktów kotów z innymi dzikimi zwierzętami, w tym ptakami;Zapobieganie kontaktów kotów z obuwiem, które używane jest poza domem;Karmienie kotów pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł;ycie rąk po kontakcie ze zwierzętami (zachowanie standardowych zasad higieny po przyjściu z dworu".

Sonda Wolisz psy czy koty? Kocham wszystkie zwierzęta Tylko psy Zdecydowanie koty Nie lubię zwierząt

📢‼️W odniesieniu do licznych publikacji medialnych dotyczących zachorowań kotów🐈‍⬛ w kilku miastach 🇵🇱 Główny Lekarz Weterynarii wydał nowy komunikat: Szczegóły ➡️https://t.co/nPXQTpV85j— Główny Inspektorat Weterynarii (@WetGIW) June 26, 2023

Znasz się na kotach? Udowodnij to. Bez kompletu nie pokazuj się swojemu kotu! Pytanie 1 z 15 Kocieta po urodzeniu: są ślepe nie mają wąsów nie mają węchu Dalej