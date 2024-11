i Autor: Michał Robak / CC0 / pexels.com, gk Szukał grzybów i zgubił drogę w lesie. Uratował go jeden przedmiot

Pechowe grzybobranie

Policjanci stargardzkiej drogówki odnaleźli 57-letniego mężczyznę, który zgubił się w lesie podczas wyprawy na grzyby. Na szczęście miał przy sobie jeden przedmiot, dzięki któremu szybko udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Co ważne, posiada go niemal każdy z nas.