Fabryka z Dortmundu szuka pracowników bez znajomości języka

Coraz więcej ofert pracy w Niemczech przyciąga polskich kandydatów przede wszystkim tym, że nie trzeba znać języka niemieckiego, by rozpocząć zatrudnienie od zaraz. Jedna z takich propozycji pojawiła się w ostatnim czasie na portalu praca-niemcy24.pl i pochodzi z fabryki napojów izotonicznych oraz energetycznych w Dortmundzie.

Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla Polaków w Niemczech

Zakład produkcyjny w Nadrenii Północnej–Westfalii poszukuje pracowników linii produkcyjnej, których zadaniem będzie:

ważenie i mieszanie składników zgodnie z recepturami,

kontrola procesów produkcyjnych od surowca po gotowy napój,

monitorowanie parametrów jakościowych produktów,

współpraca z zespołem technicznym przy regulacji urządzeń.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które mogą rozpocząć pracę "od zaraz" i są gotowe do pracy w systemie trzyzmianowym. Do podjęcia zatrudnienia nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego ani doświadczenie, choć chęć uczenia się i odpowiedzialne podejście będą mile widziane.

Zarobki, zakwaterowanie i wsparcie

Co ważne, firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 18,00–19,50 euro brutto za godzinę. Pracownikom zapewniona jest także możliwość zakwaterowania firmowego, zlokalizowanego nieopodal miejsca pracy. Koszt miejsca noclegowego to około 200 euro miesięcznie wraz z mediami – co w porównaniu z rynkowymi cenami jest ofertą korzystną i znacząco ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na szkolenie stanowiskowe i wsparcie koordynatora mówiącego po polsku, co jest istotne zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały w Niemczech.