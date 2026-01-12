Szukają Polaków do pracy. Płacą ponad 80 zł za godzinę i zapewniają zakwaterowanie!

Wysokie stawki, brak bariery językowej i zapewnione zakwaterowanie – taka oferta pracy właśnie pojawiła się w sieci. Niemiecki pracodawca pilnie szuka chętnych do pracy przy produkcji, oferując ponad 80 zł za godzinę, legalne zatrudnienie i możliwość szybkiego rozpoczęcia współpracy.

Fabryka z Dortmundu szuka pracowników bez znajomości języka

Coraz więcej ofert pracy w Niemczech przyciąga polskich kandydatów przede wszystkim tym, że nie trzeba znać języka niemieckiego, by rozpocząć zatrudnienie od zaraz. Jedna z takich propozycji pojawiła się w ostatnim czasie na portalu praca-niemcy24.pl i pochodzi z fabryki napojów izotonicznych oraz energetycznych w Dortmundzie.

Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla Polaków w Niemczech

Zakład produkcyjny w Nadrenii Północnej–Westfalii poszukuje pracowników linii produkcyjnej, których zadaniem będzie:

  • ważenie i mieszanie składników zgodnie z recepturami,
  • kontrola procesów produkcyjnych od surowca po gotowy napój,
  • monitorowanie parametrów jakościowych produktów,
  • współpraca z zespołem technicznym przy regulacji urządzeń.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które mogą rozpocząć pracę "od zaraz" i są gotowe do pracy w systemie trzyzmianowym. Do podjęcia zatrudnienia nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego ani doświadczenie, choć chęć uczenia się i odpowiedzialne podejście będą mile widziane.

Zarobki, zakwaterowanie i wsparcie

Co ważne, firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 18,00–19,50 euro brutto za godzinę. Pracownikom zapewniona jest także możliwość zakwaterowania firmowego, zlokalizowanego nieopodal miejsca pracy. Koszt miejsca noclegowego to około 200 euro miesięcznie wraz z mediami – co w porównaniu z rynkowymi cenami jest ofertą korzystną i znacząco ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na szkolenie stanowiskowe i wsparcie koordynatora mówiącego po polsku, co jest istotne zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały w Niemczech.

