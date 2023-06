Szczecińskie pogotowie ratunkowe ma nową siedzibę. Ratownicy szybciej dojadą do pacjentów

"To najlepsza tego typu placówka w Polsce"

Uroczyste otwarcie siedziby WSPR przy ul. Twardowskiego odbyło się we wtorek, 20 czerwca. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i dyrektor WSPR Roman Pałka, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu oraz zaproszeni goście.

– Jestem dumny, że WSPR to najlepsza tego typu placówka w Polsce - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Nasi ratownicy są bardzo dobrze wyszkoleni, we flocie pojazdów jest 140 nowoczesnych ambulansów, inwestujemy również w siedziby stacji w Szczecinie i w terenie. Dziękuję za to Panu Dyrektorowi Pałce i całej załodze liczącej 1320 osób. Dzisiejsza uroczystość to zwieńczenie dłuższego procesu, który rozpoczęło poszukiwanie lokalizacji i wymiana działek z Gminą Miasto Szczecin, a następnie spięcie montażu finansowego przedsięwzięcia. Już wtedy wiedzieliśmy, że Szczecin potrzebuje dwóch siedzib, dlatego nie tak dawno powstała stacja przy ulicy Duńskiej, teraz – ta główna – przy ulicy Twardowskiego. Te zmiany zapewnią bezpieczeństwo chorych na najwyższym poziomie. Nowy obiekt oznacza dla ratowników komfort i spokój, którego tak bardzo potrzebują, kiedy codziennie narażają swoje zdrowie, by ratować nasze zdrowie.

– Ta inwestycja to dowód , że wszyscy chcemy dbać o zdrowie i życie mieszkańców – podkreślił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Teraz pomoc będzie szybsza i lepsza. Aby robić rzeczy wielkie i dobre trzeba współdziałać, jak w tym przypadku.

– To największa inwestycja w historii naszej stacji pogotowia – dodał dyrektor WSPR w Szczecinie, Roman Pałka. - Ma ogromne znaczenie nie tylko dla ratowników medycznych, ale również dla mieszkańców. Teraz karetki wyjeżdżać będą do akcji w pełni przygotowane i bez korków, co skróci czas dotarcia do potrzebujących.

Po oficjalnym otwarciu na terenie nowej stacji pogotowia odbył się rodzinny festyn dla mieszkańców z pokazami pierwszej pomocy, prezentacją ambulansów i licznymi atrakcjami dla najmłodszych.

Nowa siedziba pogotowia

Budowa nowej, głównej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie rozpoczęła się w marcu 2021 roku. Na powierzchni około 1,7 ha przy ul. Twardowskiego powstały dwa budynki: B1 i B2. W budynku B1 znajdować się będą pomieszczenia biurowe dla administracji, archiwum główne, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, sale szkoleniowe oraz sala konferencyjna a także Ośrodek Symulacji Medycznych. W budynku B2 zlokalizowane będą pokoje ratowników medycznych oraz lekarzy, szatnia, pokój czuwania, pomieszczenia działu farmacji oraz bieżącego uzupełniania w materiały medyczne i leki a także garaże dla ambulansów, stanowiska do mycia i odkażania karetek, pomieszczenia na odpady medyczne, pomieszczenia do naprawy sprzętu medycznego oraz magazyny bielizny i odzieży. Są również stanowiska do bieżącej obsługi ambulansów.

Ośrodek Symulacji Medycznych

W nowej siedzibie WSPR będzie mieścił się również Ośrodek Symulacji Medycznych, gdzie ratownicy i kierowcy karetek będą mogli szkolić swoje umiejętności w specjalnych symulatorach. Znajduje się tutaj m.in. symulator przedziału medycznego karetki i kabiny kierowcy, gdzie będzie można doskonalić techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach. Są również specjalne symulatory pacjentów, m.in. osób po poważnych urazach, a także małych dzieci.

Teren wokół budynków został zagospodarowany. Pojawiły się nowe ławki, stojaki rowerowe i nasadzenia. Na terenie znajduje się także 81 miejsc parkingowych (częściowo zadaszonych) z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych.

Do nowej siedziby zostanie też przeniesionych ponad 60 pracowników administracyjnych, którzy teraz pracują w budynkach przy al. Wojska Polskiego i przy ul. Mieszka I. Przeprowadzka na ulicę Twardowskiego odbędzie się w ciągu najbliższych kilku tygodni. W nowej siedzibie stacjonować będzie 8 systemowych zespołów ratownictwa medycznego i dwa zespoły transportowe. Podczas jednego dyżuru na wezwania oczekiwać tu będzie blisko 20 medyków.

Całkowity koszt inwestycji to 56,8 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych WSPR w Szczecinie (17,3 mln zł), a także dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego (11 mln zł w ramach dotacji oraz 11 mln zł w postaci działki) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (17,5 mln zł w ramach dotacji).

Dotychczasowa siedziba pogotowia ratunkowego mieszcząca się w zabytkowej willi przy al. Wojska Polskiego ma zostać wystawiona na sprzedaż.