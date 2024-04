i Autor: Shutterstock(2) Piorun uderzył w samolot LOT-u, który leciał z Warszawy do Szczecina. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 kwietnia, zdj. ilustracyjne

Chodzi o lot na trasie Warszawa-Szczecin

Horror w przestworzach. Piorun uderzył w samolot LOT-u! Natychmiastowa reakcja

Piorun uderzył w samolot LOT-u, który leciał z Warszawy do Szczecina. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 kwietnia. Maszyna znajdowała się już blisko miejsca docelowego, ale nad stolicą województwa zachodniopomorskiego rozpętała się burza. Po uderzeniu pioruna, z uwagi na godziny pracy lotniska w Szczecinie, samolot LOT-u został zawrócony do Warszawy.